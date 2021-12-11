原标题：弘扬科学家精神 建功立业新时代

2011年12月11日，国家级科学家纪念馆——上海交通大学钱学森图书馆在钱学森百年诞辰之际建成开馆。开馆十年来，钱学森图书馆紧紧围绕中央确定的“一个基地、三个中心”的发展定位，积极探索科学家纪念馆的专业化发展之路，开展了大量卓有成效的工作，基本建成了全国钱学森生平事迹和精神宣传展示中心、钱学森文献和实物收藏保管中心、钱学森学术思想研究中心。

作为我校唯一的全国爱国主义教育示范基地，钱学森图书馆十年来一直发挥着不可替代的重要作用。它既是我校文化育人的阵地，也是校园文化建设的名片，还是弘扬科学家精神的重要窗口。新时期，党和国家对进一步弘扬科学家精神和加快培养战略科学家都提出了新的要求。培养更多像钱学森这样的杰出科学家也是上海交大建设中国特色世界一流大学的重要责任。钱学森图书馆将发挥自身独特优势，在全社会，特别是青少年群体中培育科学精神、培养创新意识等方面发挥更大作用。2020年，钱学森图书馆被评为国家二级博物馆，作为一座专业博物馆，未来应更注重专业能力建设，进一步明确“人才是关键，藏品是基础，学术是支撑，服务是目的”的办馆思路，力争更上一层楼。作为中国科学家纪念馆的排头兵，钱学森图书馆还应对标世界一流，继续加强内涵建设，不断提升学术研究和国际交流能力，向全世界讲好中国科学家故事。

钱学森不仅是一位科学大师，更是将为国家、民族、人民服务放在首位的“人民科学家”。在长达百载的科学人生中，他始终将自己的爱国之情、报国之志，融入中华民族苦难辉煌的历史进程之中，为国家的发展与强大、民族的光荣与梦想提供了强大科学助力、贡献了宝贵科学智慧。

以“两弹一星”为标志的新中国国防科技事业所取得的举世瞩目的成就，成为维护国家安全、支撑国家发展、实现国泰民安的钢铁长城。正是以钱学森为代表的老一辈科技工作者，以对党和人民事业高度负责的态度，大力弘扬“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”崇高科学家精神，自力更生、接续奋进、攻坚克难、协同创新，中国国防科技事业才取得了一个又一个历史性飞跃，为新中国国家安全和社会发展铸就了坚实屏障。

不忘初心，牢记使命，上海交通大学将充分发挥钱学森图书馆文化育人的独特作用，为在全社会弘扬科学家精神、为学校落实立德树人根本任务提供不竭动力，为实现第二个百年奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

（作者：中国工程院院士、上海交通大学校长 林忠钦）

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