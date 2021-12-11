原标题：十年，钱学森的精神在这里传扬着……

12月11日，是上海交通大学钱学森图书馆建成开馆10周年的纪念日。10年前的11日这天，图书馆正是在钱学森诞辰百年之际于上海交通大学徐汇校区开馆的。

这里收藏保存着6万1千余件钱学森珍贵文献、手稿、照片和实物，布置陈列着3000余平米的“人民科学家钱学森”主题展览。

10年来，钱学森图书馆按照中央建成“一个基地、三个中心”（全国爱国主义教育示范基地，钱学森文献实物收藏保管中心、钱学森事迹与精神传播中心、钱学森学术思想研究交流中心）总体要求，在各级领导、有关单位、钱学森家属及社会各界关心支持下，秉持“专业化、学术型、国际化”办馆发展理念，紧紧围绕钱学森崇高精神研究与传播，努力将钱学森图书馆建设成宣传教育的主阵地、收藏展示的中心地、学术研究的新高地，取得了一系列扎实工作业绩。

打造钱学森崇高精神宣传教育主阵地

钱学森图书馆立足自身定位，挖掘精神内涵，根据受众特点打造了一系列具有鲜明特色的沉浸式思政课程。上海交通大学将参观钱学森图书馆作为新生入学和新员工入职的必修课。图书馆还密切馆校合作，与上海交大附中、中国中学等设计推出全新研学课程。通过整合馆内教育资源，将爱国主义与德育、创新精神与实践能力提升、身心健康教育等有效结合到研学中，得到社会的高度认可。图书馆还推出钱学森崇高精神宣讲团，让爱国主义在全社会尤其是青少年心中生根发芽、开花结果。

作为浦东干部学院和上海市委党校等单位的现场教学基地，钱学森图书馆先后推出“两学一做”学习菜单、“十九大主题参观学习项目”“‘四史’教育学习菜单”，提供主题参观定制讲解、专题讲座、电影党课等多种创新形式的现场教学服务。10年来累计开展现场教学600余场，吸引各种干部教育基地、各级党组织、社会各界党员团体3000余批，共计约11万名党员来馆接受党性教育。图书馆还推出《钱学森精神读本》，让钱学森崇高精神走进各级科研院所、各类知识分子心灵。

钱学森图书馆非常重视科学知识的普及和传播工作，通过“航天动手做”“星际航行学院”“学·问沙龙”等品牌项目，普及航天知识，传承航天精神，传播航天文化，激发全民尤其是青少年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情和兴趣。

打造钱学森文献收藏展示中心地

钱学森图书馆自筹建伊始即非常重视资源建设，文物征集工作得到钱学森家属、秘书、友人及其工作单位大力支持。截至2021年底，图书馆馆藏钱学森文献、手稿和书籍数量已有6.2万余件套。在征集基础上，图书馆高度重视藏品整理与价值挖掘，共邀请相关专家召开鉴定工作会34次，实现了文物从入馆到入藏的有序流转。

钱学森图书馆除基本陈列“人民科学家钱学森”外，图书馆还经常性举办钱学森科学思想专题展，策划与钱学森亲人、师友，以及航天、科学、艺术等主题有关的原创展览，受到业内人士和广大观众的广泛好评与喜爱，展览先后五次获上海市文物局颁发的“2012年度上海市博物馆陈列展览精品奖”。

十年来，钱学森图书馆面向全国各地博物馆、学校、机关单位等场所累计输出展览近百场。同时，馆方还积极将展览推向海外，增强钱学森崇高精神的国际传播力。2015年，“科学之帜 学人典范——著名科学家钱学森事迹展览”在美国加州理工学院举行。2017年和2018年，钱学森事迹展览分别在俄罗斯科学会堂和莫斯科航空学院举办。

打造钱学森思想学术研究新高地

开馆十年来，钱学森图书馆始终把学术研究摆在突出位置，发挥学术支撑作用，利用丰厚的馆藏资源，聚焦钱学森生平事迹、科学思想和精神风范研究，陆续出版了《钱学森系统工程思想及其当代价值研究》《羁绊与归来：钱学森的回国历程（1950—1955）》《他日归来：钱学森的求知岁月》《党的科技功臣——钱学森》等一批内容厚重、影响甚广的学术著作。此外，图书馆研究人员还在各类核心期刊和中央或国家级报纸上发表文章50多篇。

钱学森图书馆主动对接国家需求，成功申请三项国家社科基金项目和两项上海市哲学社会科学研究项目。其中三项国家社科基金项目均获鉴定优秀等级。为加强内涵建设，推动高质量发展，图书馆致力搭建团结海内外钱学森研究的交流平台。

自开馆以来，先后举办“钱学森与中国航天”专题研讨会、钱学森第六次产业革命理论创建30周年学术研讨会、“钱学森与当代中国”第二届论坛暨“钱学森与中华民族伟大复兴”学术研讨会等19场学术会。经过不懈努力，钱学森图书馆学术地位得到进一步巩固，已经成为钱学森思想和精神研究的重镇。

钱学森图书馆始终注重政治建馆，坚持党建引领。全体同志在党总支带领下，上下同心、团结奋进、勠力创新，各方面工作都取得了显著进展。

经过十年建设，钱学森图书馆现已成为国内一流、国际知名的科学家纪念馆，先后有10多位中央领导来馆指导工作，有上万名社会知名人士来馆参观，已接待社会观众180多万人次；截至目前，图书馆已入选全国爱国主义教育示范基地、全国科普教育基地、国家国防教育示范基地，并于2020年12月取得国家二级博物馆资质等。（孟歆迪、张现民）

(责编：丁元贺(实习生)、于子青)