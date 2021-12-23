原标题：“双减”首年，孩子成长质量提高多少

12月20日，河北省唐山市丰润区燕山路小学的学生在做篮球操。

朱大勇摄/光明图片

2021年是中国教育的“双减”年，临近岁末，12月22日，教育部举行新闻发布会，从手机管理、课外读物、睡眠时间、作业量、体质这些孩子健康成长的“内需”进行盘点。尽管“双减”只是一个开始，未来还有很远的路要走，但是，屡屡重拳出击，带来的变化显而易见，基础教育整体呈现出新的风貌特点。“内需点”上的变化也进一步让社会公众认识到“双减”的真正意义：提高孩子成长的质量。

中考体育分值逐步提高，促进青少年体质健康

“我们要改进中考体育测试内容和记分办法，科学确定并逐步提高分值。”教育部体育卫生与艺术教育司一级巡视员郝风林说。

今年1月至4月，教育部先后印发了五个专门通知，加强中小学生作业、睡眠、手机、读物和体质管理。其中，体质健康管理因为纳入地方教育行政部门和学校的考核评价体系，受到特别关注。

目前，中小学生体质健康状况总体呈现“逐步提升”的趋势，其中优良率由2016年的26.5%上升至目前的33%，上升了6.5个百分点。各学段学生超重和肥胖的比例、视力不良率比例呈逐年下降趋势。

“通过努力，体质健康管理工作已经纳入地方教育行政部门和学校的评价考核体系，全国中小学生的体育锻炼时间得到有效保证，体育课和课外锻炼的质量得到提高。下一步，我们将深入推进学校体育教学评价改革，改进结果评价、强化过程评价、探索增值评价、健全综合评价。”郝风林介绍。

此前，北京市已经出台中考新方案，将体育总分增加到70分，更加重视过程性的评价。

郝风林介绍，除评价改革之外，教育部还将从以下几个方面推进学生体质健康管理教育。一是大力推进足球、篮球、排球、冰雪运动进校园，建立完善校内竞赛、校际联赛和选拔性竞赛为一体的大中小学体育竞赛体系。二是每年实施国家学生体质健康标准数据上报和抽测复核，并根据结果进行健康干预。三是推动各地抓紧制定学校体育教师配备和场地器材建设三年行动计划，完善学校体育教学条件。此外，体教融合力度也将进一步加大。

睡眠时长达标率上升，作业量大幅度下降

秋季学期有76.2%的学生睡眠时长达到或接近“小学10小时、初中9小时”的规定要求。

在规定时间内完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到目前的90%以上。

“睡眠时长比2020年调查数据有了较大幅度提高，大概提高了36个百分点，过去是40%左右的学生达到或者接近这个时间要求。”教育部基础教育司司长吕玉刚说。

今年4月25日教育部发布的《加强义务教育学校作业管理》规定：小学一、二年级不布置书面家庭作业，其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟，初中平均不超过90分钟。

据介绍，为了控制作业量，各地各校普遍制定了比较完善的作业管理办法，建立了作业公示制度，学校作业总量和时长的调控基本达到了规定要求。教育部建立了直通20万所义务教育学校的基础教育直报监测平台，将“手机、睡眠、读物、作业、体质”的相关指标作为重要监测内容，实时调度和跟进各地各校落实“五项管理”实际情况。

根据监测平台调查，99.6%的学生家长反映，本学期教师没有再给家长布置作业或要求家长批改作业。此外，秋季学期全国学校普遍做到了不再用手机给学生布置作业或要求学生利用手机完成作业。

睡眠时长、手机管理和作业量其实是一个问题的几个侧面，要保证睡眠时长，就必须控制作业量和学生在家的手机使用。

“特别需要家长的支持和配合。”吕玉刚说，“家长是孩子的第一任老师，家庭是孩子的第一所学校。在睡眠管理方面，家长首先要了解科学的睡眠知识，提高对睡眠重要性的认识。”

多读书、读好书、爱读书、会读书

截至12月20日，全国中小学校按照教育部今年4月份印发的《中小学校课外读物进校园管理办法》，对校园图书进行清理，清理掉涉及价值导向、血腥暴力、封建迷信等内容的问题图书5000多种。

“提高学生的阅读能力，让学生多读书、读好书、爱读书，这是一项系统工程，牵扯到课外读物的编写、出版、发行以及学生的阅读。所有这些环节里边，对学校教育来讲，目前最主要的是要保住底线，避免学生阅读有害的书，或者无效的书。”教育部教材局一级巡视员申继亮说。

8月30日，教育部教育督导局一级巡视员胡延品曾在新闻发布会上说，中小学校“读物管理欠规范。少数学校存在教师强制或者变相强制学生购买指定读物的问题。”

“目前全国88.4%的学校都明确了课外读物进校园管理的责任部门，有77.8%的学校建立了校本化的推荐审核机制。同时，全国3101个县区都设置了群众举报渠道。”申继亮说，“我们对中小学生的阅读要求可以概括为12个字：多读书，读好书，爱读书，会读书。”

阅读是一个人学习所有学科所需要的最基础的能力，并非只和语文课相关。

申继亮介绍，我国基础教育质量监测曾有调查发现，家里拥有图书的量和学生的阅读成绩密切相关。家庭图书拥有量在20本以下的孩子，与拥有100本以上的孩子的阅读成绩差异非常显著。（记者 李玉兰）

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