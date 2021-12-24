原标题：2022考研有哪些新趋势

12月22日，教育部发布2022年考研权威数据，报考人数达457万人，比去年增加了80万，再创历史新高。

针对报考人数大幅增加及疫情局部散发，教育部已协调试卷调配和标准化考场增设等工作，确保相关考生顺利参加考试。

为什么考研成为越来越多人的选择？考生报名呈现哪些新趋势？考生结构又有哪些新特点？中国教育在线发布的《2022年全国研究生招生调查报告》（以下简称《报告》），给出了答案。

部分考生不再一味追求名校

【考生说】

目标院校及专业：中国矿业大学（北京）安全工程专业

马博：考研人数年年攀升，看到457万人这个数字，还是有点儿震惊。但是想想也是意料之中，周边有许多同学报了名。不管准备充分与否，大家都愿意尝试。

【报告数说】

2022年全国硕士研究生报名人数457万，比2021年增长80万，增幅为21%。从近年数据来看，2020年考研报名人数比2019年增加了51万人，2021年比2020年增加了36万人。自2016年起，我国硕士研究生报考人数在高位上保持高增长趋势。2015—2022年，7年平均增长15.8%。

就2022年情况具体来说，多所高校硕士研究生报名人数增长率超过40%。其中，长江大学、青岛理工大学、重庆理工大学等高校报名人数增长率超过50%。

2022年，“双一流”院校的硕士研究生报考增速放缓。相比之下，“双非”院校的报考热度上涨，考研报考人数大幅度增加。西藏民族大学2022年考研报名人数同比增长123.2%。

《报告》认为，这一变化说明了部分考生趋于理性。从整体上看，他们逐步降低考研目标，以“上岸”为第一目标，不再一味追求上名校。

近六成考生为增强就业竞争力而选择考研

【考生说】

目标院校及专业：中南大学安全科学与工程专业

刘凯兴：在我看来，学历是块敲门砖，学历越来越高也是社会的普遍趋势，家里人也都希望我继续读研。

【报告数说】

《报告》对考研动机的调查分析发现，就业压力成为考生选择考研的最主要因素。

近六成考生因为就业压力大，想增强就业竞争力而选择考研，近五成考生是为了完善自身知识结构和加强文化素养。留恋校园生活以及想在学术上深造的考生占比分别超过三成。

《报告》分析，伴随就业竞争的加大以及高等教育的普及化，用人单位对从业者学历要求越来越高。我国具有研究生学历的就业者比例稳步上升。2007年我国就业人群中研究生学历人数占比为0.2%，之后占比不断上升。到2019年，我国就业人群中研究生学历占比达到1.1%。也就是说，每100名就业者中就有1名拥有研究生学历。

此外，综合各高校发布的2020届毕业生就业质量报告，重点高校本科毕业生国内升学率持续上升。其中，北京科技大学2020届本科毕业生国内升学率高达45.93%，复旦大学2020届本科毕业生国内升学率为45.78%。

扩招重点向专硕倾斜，专硕招生人数持续保持快速增长

【考生说】

目标院校及专业：华中科技大学法学硕士

肖曦：选法硕，首先是比较感兴趣，其次不用考数学，对文科生来说很友好。法学专业性很强，岗位替代性弱，就业机会更多。

【报告数说】

《报告》提出，硕士研究生招生总人数中，专硕招生人数增长明显。从2011年的15.8万增长到2020年的60.2万，专硕招生人数增长近4倍。2017年起，专硕招生人数首次超过学硕，并持续高速增长。

近日，教育部发布《国务院学位委员会关于下达2020年审核增列的博士、硕士学位授权点名单的通知》。在学位授权审核结果中：新增1500多个硕士点，其中专硕占了1115个，占比高达70%以上。

福州大学2018年招收专硕1831人，2022年计划招收专硕3140人，五年来扩招专硕1309人。同时期，暨南大学、安徽大学扩招专业硕士分别为1700人、1148人。

《报告》认为，部分高校专硕停招全日制，转为非全日制招生，也是今年一个显著变化。停招全日制，仅招收非全日制研究生的专业，大多为会计、审计、应用心理学、新闻与传播等实操性较强的专业。

《报告》预测，专业硕士将持续保持快速增长。

专业报考热度差异较大，人文社科竞争激烈

【考生说】

目标院校及专业：北京师范大学公共管理专业

刘卉：公共管理注重对社会现象的讨论，能调动我的兴趣。在考研之前，我获得了工作机会，但我想趁着自己对学习新知识还有兴趣，决定试一试。

【报告数说】

从2022年深圳大学硕士研究生报考人数来看，应用心理、心理学、新闻与传播、计算机技术等成为网报人数排前四的专业，均突破千人。而智能制造技术、现代教育技术等理工科专业报考不足百人，差异较大。

与此类似，杭州师范大学2022年硕士研究生报考人数各专业差异较大。数据显示，应用心理专业报考851人，而物理学专业仅有51人报考。在中国石油大学（华东）这所工科高校，2022年硕士研究生报考人数中，工商管理专业报考1147人位居第一，会计与法律（非法学）报考人数也均超过了400人，高居第五与第六位。

基于以上数据，《报告》提出，目前的“考研热”集中表现在人文社科专业报考人数多，其中工商管理专业热度很高。即便是在理工科高校，很多人文社科专业的考生也占据多数。

此外，根据往年情况，各学科的招生人数也呈现出不同的变化规律。

从变化趋势来看，工学、医学、艺术学招生人数占比变化不大。占比下降的有哲学、经济学、法学、历史学、理学、军事学。教育学占比从2008年的3.83%增至2018年的7.65%，增加了近一倍。农学、管理学招生人数占比也有不同程度的上涨。

（本报记者 陈鹏）（本文所涉及考生均为化名）

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