人民网北京12月22日电 （记者孙竞、郝孟佳）今天，教育部召开“办实事 见实效”系列新闻发布会，围绕加强中小学“五项管理”工作介绍“我为群众办实事”实践活动成效。教育部基础教育司相关负责人表示，全国98.7%的学校建立了睡眠状况监测制度，96.1%的小学和97.4%的初中上午开始上课时间做到“小学不早于8:20、初中不早于8:00”的规定要求，少数地区因为时差原因制定了符合当地实际的作息时间。

相关负责人介绍，7714万份家长无记名问卷反映，秋季学期有76.2%的学生睡眠时长达到或接近“小学10小时、初中9小时”的规定要求，比2020年底有关调研结果有较大提升，有的学校还提供了午休时间和条件。总体上看，睡眠时间改善取得了积极成效。

在作业管理方面，相关负责人表示，作业总量和时长得到有效控制。在规定时间内完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到目前的90%以上。不少地方通过制订分学科作业设计指南、开展作业设计大赛和优质作业展示交流活动，着力提高作业设计质量，学生过重作业负担问题得到初步解决。99.6%的学生家长反映，本学期教师没有再给家长布置作业或要求家长批改作业。

此外，有99.8%的学校严格执行了学生手机有限带入校园、不得带入课堂的规定，91.8%的学校设置了专门的手机保管装置，学校普遍提供了学生与家长必要时紧急联络的通道，秋季学期普遍做到了不再用手机给学生布置作业或要求学生利用手机完成作业。

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