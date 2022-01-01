原标题：北京学科类校外培训收费标准确定

昨天，市发改委会同市教委、市市场监管局发布《北京市义务教育阶段学科类校外培训收费管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），并同步出台本市线上、线下学科类校外培训收费标准。北京青年报记者了解到，按照线上线下、班型大小，本市分类制定了4种收费标准。《管理办法》和收费标准于2022年2月21日（2022年中小学春季学期开学）起实施，对面向普通高中学生的学科类校外培训收费的管理，参照执行。

上浮不超10%、下浮不限

据介绍，按照国家“要区分线上和线下以及不同班型，分类制定标准课程时长的基准收费标准”的要求，根据国家规定的主要定价班型，确定了本市线上、线下学科类校外培训的基准收费标准和浮动幅度。

本市线上、线下标准课程时长培训收费标准方面，按照班型类型不同：

线下10人以下的班级为80元/课时·人次，线下10-35人（含10人、35人）的班级为60元/课时·人次，线下35人以上的班级为40元/课时·人次；三类班型线上统一为20元/课时·人次。

值得注意的是，标准课程时长，线上为30分钟，线下为45分钟，实际时长不一样的，由培训机构按比例折算。

《管理办法》同时规定，培训机构可以在上述学科类校外培训收费标准基础上，在上浮不超过10%、下浮不限的范围内，确定具体收费标准。

收费标准低于原市场价

经初步测算，实施政府指导价后，收费标准比机构原市场价明显下降。由于学生所处学段、参加培训的学科及班型大小不同，对学生家庭的实际影响也会有所差异，比如高年级小班型下降幅度相对较大，低年级中等班型下降幅度相对较小，但总体来看，可切实减轻学生家长经济负担。

以某培训机构初中线下25人左右班型为例，原市场价113元/课时，执行政府指导价后，如上浮10%，机构最高可收取66元/课时，每课时收费标准下降47元，降幅约42%。再比如，某培训机构小学线上原市场价36元/课时，执行政府指导价后，如上浮10%，机构最高可收取22元/课时，降幅39%。

建立动态评估调整机制

北青报记者了解到，市、区两级市场监管、教育、发展改革等部门依职责加强对学科类校外培训收费执行情况的监督。畅通投诉举报渠道，加强市场监管综合执法检查，推动培训机构严格遵守收费监管政策，自觉规范收费行为，营造良好的市场价格秩序。

未来，市发展改革委、市教委将加强对学科类校外培训收费管理及收费政策执行情况的跟踪监测和动态评估，根据评估和培训市场情况，适时调整完善收费标准。 文/本报记者 李泽伟

内存

不得提高或变相提高收费标准

据介绍，为落实国家和本市关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的相关要求，实施好政府指导价管理，规范培训机构收费行为，市发展改革委会同相关部门拟定了《管理办法》征求意见稿，并于2021年11月16日-12月15日公开向社会征求意见。其间，累计收到意见建议47条，主要关心政策的可操作性、具体价格标准、培训机构监管等方面。综合各方建议，对标对表国家规定，对《管理办法》进一步修改完善。

《管理办法》主要包括学科类校外培训收费的定价范围和原则、收费定价机制、成本构成与核定、收费信息公开、收费行为监管等方面共十九条内容，对培训机构提出应严格落实收费信息公开相关规定，在政府指导价标准范围内合理确定收费标准，不得以任何理由、任何方式提高或变相提高政府制定的培训收费标准，不得在培训费外另行收取其他费用等方面的要求。

2021年以来，按照“双减”工作总体部署，市发展改革委会同市教委开展线上、线下培训机构成本调查，对全市300余家培训机构进行摸底调研。委托第三方机构在全市范围内随机邀请4532名家长开展青少年校外培训消费社会调查。通过网上反馈、组织召开座谈会等形式，认真研究学生家长、培训机构意见建议。在调查研究基础上，按照国家规定的制定收费标准的原则、主要考虑因素和成本调查情况，以有效减轻学生家庭教育支出负担为目标，统筹考虑经济发展水平、学生家庭承受能力等因素，制定了政府指导价标准。

文/本报记者 李泽伟

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