原标题：直击疫情下的西安研考：雪中开考 暖心守护

“突如其来的疫情让很多同学措手不及，幸运的是，一系列利好政策、学校各部门全力保障、身边师长同学的关心关爱，都给我很大力量。”考生丁睿说，自己很珍惜这次来之不易的考试机会。

西北大学研考工作有序开展。 西北大学宣传部供图

2022年全国硕士研究生招生考试25日正式开考。据了解，今年陕西省研考报名总人数近17万人，其中在西安市参加考试的考生约13.5万人。近期西安市疫情防控形势严峻复杂，对研考造成了影响。各考研点多措并举，筑牢抗疫防线，确保师生安全和考试安全。

记者当日一早在西安交通大学校门口看到，在纷纷扬扬的飘雪中，工作人员、志愿者早已做好准备，迎接考生到来。在协助考生的同时，他们还不时提醒考生戴好口罩、保持距离，做好个人防护。考生在经过准考证、身份证、48小时核酸检测报告核验，测温等程序后进入校区。

为做好保障，西北工业大学后勤职工们打地铺留守校园。 西北工业大学供图

“早上不到六点我们就集合完毕，做好防护后大家分工明确，确保现场井然有序。”西安交大学生师梓豪告诉记者，作为一名志愿者，他希望能为考研的学生提供更多帮助。

记者了解到，当日西安交大800余名志愿者负责着秩序维持、路线引导、核酸检测引导等工作。

参加过6年研究生考务工作的西北大学辅导员张昊说：“突如其来的疫情，打乱了我们所有的既有工作模式。虽然时间十分紧张，也没有任何经验可循，但我们有信心去克服各种困难，为考生做好服务。”

当日，多所高校也推出为考生提供免费午餐、临时休息区等暖心举措。为确保校外考生能有一个较为舒适的午间休息场所，西安电子科技大学开放远望谷体育馆供校外考生使用，并开足馆内暖气，全馆进行消杀，24小时开启排风系统，还为考生们准备了热水等。

西北大学也在三个校区为考研学生开设五个专用就餐餐厅，提供平价便捷的盒饭、免费热水和休息场地。同时为研考学生提供免费核酸检测。

考生进入西安交通大学参加考试。 阿琳娜 摄

在西北工业大学，上午考试结束后盒饭及时被送入考场。“我们两天前就已开始调配物资，推敲菜品搭配，并保证考试一结束，考生马上就能吃上热乎饭。”西北工业大学餐饮服务部门相关工作人员介绍道。

针对不同类型的受疫情影响考生，陕西以新增考点、就地借考、送考上门等方式，努力实现“应考尽考”。

25日5时，西北大学的26名党员教师出发，领取试卷，为7名集中隔离考生送考上门。宁哲在24日的日记中写道：“我不知道明天那个我送考题的学生是否知道我们背后的付出，我也不希望他知道，就希望他安心考试，能考上他心仪的学校。”

出租车送考。 西安市出租汽车管理处供图

在西安建筑科技大学考点，7时许，1名报考西安建筑科技大学的考生因感染新冠肺炎正在西安市胸科医院隔离治疗，属于A类考生，无法正常参加研究生入学考试。学校为其提供送考上门，全程按照考试要求“两对一”监考，确保该考生考试一切顺利。

“得知需要出租车司机接送住在封控区的考生后，我第一时间主动报名，希望尽自己的‘绵薄之力’，帮助考生顺利进入考场。”出租车司机卢升说，考生的感谢也让他很暖心。

据了解，西安市在出租汽车行业紧急动员，设立考生交通保障调度中心，组建了5000辆由巡游出租车和网约车组成的保障队伍，免费为全市封控区的考研学生提供一对一服务，接送考生往返居住地和考场。

西电各部门雨雪中通力协作，确保研考顺利进行。 西安电子科技大学供图

高校老师、志愿者、出租车司机……微炬成光，他们用自己的辛勤付出，为考研学子们筑起了一条条通向考点的“平安路”。

“我这几天都特别焦急，但在收到很多西电老师、志愿者、社区工作人员及省疾控中心的电话后，悬着的心渐渐变得踏实起来。”家在封控区的高宇佳说，“我深刻感受到了对每一位考生的关怀照顾，很感谢每一位帮助我的老师和志愿者们，你们真得很温暖。”

丁睿说，“这次考试看起来是我一个人走进考场，实则我的身后有‘万马千军’，所以我很珍惜这次来之不易的考试机会，希望所有考生都能沉着应考，积极应考。”（记者 阿琳娜 梅镱泷）

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