原标题：我国高校毕业生规模预计破千万

在28日教育部举办的新闻发布会上，教育部高校学生司司长王辉表示，2022届高校毕业生规模预计1076万人，同比增加167万，规模和增量均创历史新高。

“综合研判，当前高校毕业生就业形势依然严峻复杂。”王辉指出，当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，这些压力会对就业产生影响。新冠肺炎疫情对就业的影响仍在持续，就业市场用人需求还存在不确定性，部分中小企业扩大吸纳就业的能力下降。就业的结构性矛盾尚未得到根本缓解，存在“就业难”与“招人难”并存的现象。

王辉表示，“一方面要坚定信心，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，稳就业工作的基础是坚实的。另一方面要直面困难和挑战。”

王辉表示，当前，2022届高校毕业生就业工作正在有序推进：一是各地各高校正在全面推进落实工作部署。二是组织开展“校园招聘月”系列活动。持续开展“24365校园招聘服务”；会同有关部门直接举办专场网络招聘活动10场，累计提供各类岗位80多万个；各地各高校已为2022届高校毕业生举办校园招聘活动4万多场，累计提供岗位信息近2000万条。三是组织开展重点群体就业能力培训。目前，教育部启动实施的“中央专项彩票公益金宏志助航计划——全国高校毕业生就业能力培训项目”已开展线下培训4万余人。四是组织实施供需对接就业育人活动。教育部启动实施“供需对接就业育人项目”，经过前期征集审核，汇总发布了281家用人单位的2804个项目指南，目前正在开展校企网络对接洽谈。

（中青报·中青网记者 叶雨婷）

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