原标题：“双减”落地5个月：这些变化正在重塑教育生态

如今备受舆论关注的“双减”政策落地已有5个月，5个月来，各地纷纷出台减负实施细则，大幅压减学科类培训机构、提高课内服务质量、推进考试改革、加大校外培训机构监管整治力度，成效显著。

学科类培训机构大幅压减

缓解校外培训带来的教育焦虑是“双减”工作的重中之重。为了稳妥推进校外培训机构转型，各地教育部门大幅压减校外培训机构数量。

21日，教育部以“双减”为主题召开发布会，会上指出目前线下校外培训机构已压减83.8%，线上校外培训机构已压减84.1%。留下的培训机构一部分转为非营利性机构，实行政府指导价，不适合转非的将被进一步注销。

按照企查查的数据显示，今年下半年来，教育培训相关企业注吊销量逐月增长，截至本月中旬注吊销的教育培训相关企业多达7700余家。

此外，各地在提高压减率的同时，还强调提高压减质量。

以天津为例，天津市教委介绍，通过对压减工作等内容的重点督查，采取实地调查、“蓝军”暗访、点调抽查、顶格处罚等方式，坚决避免已压减的机构隐形变异，死灰复燃，实现真压减、实压减。

北京市中关村，家长送孩子进辅导班。 任靖 摄

校内服务质量提高

“双减”的重要内容之一是提高校内服务效率和质量，各地围绕减少课堂作业、提供课后服务等方面不断探索，推进“双减”落地。

以四川为例，四川实行学科轮流作业制度，每天布置书面作业的学科：小学一二年级，可安排1-2个科目的书面作业，在课堂内和课后服务时段完成，不得安排学科类书面家庭作业；三至六年级，书面作业控制在2科以内，七八年级控制在4科以内，九年级控制在5科以内。

此外，每周的作业中，学科类作业不得超过70%，实践探究类作业不得少于30%。探索推行每周一天为“无作业日”，减少周末、法定节假日书面作业。

上海则全面实施“5+2”课后服务，实现义务教育学校全覆盖、学生应留尽留全覆盖、工作日全覆盖，引导学生积极参与，参加学生比例达到95%。此外，还全面升级在线学习平台，为同学们提供大量优质网课，服务学生个性化学习。

除此之外，北京还提出并实施教师轮岗制，促进优质教师资源的跨区域流动。

教育部基础教育司司长吕玉刚在21日召开的发布会上透露，目前在规定时间内完成书面作业的学生占比由“双减”前的46%提高到目前的90%以上。

考试改革取得有效进展

考试改革是“双减”的重要一环，破除考核过程中的唯分数论，才能真正让“双减”落到实处，缓解教育焦虑。

8月，教育部发布的《关于加强义务教育学校考试管理的通知》指出，除初中毕业生升高中考试(学业水平考试)外，其他考试不具有甄别、选拔功能。

文件提到，目前部分地方和义务教育学校存在考试次数偏多、难度较大、质量不高、结果使用不当等突出问题，违背素质教育导向，造成学生负担过重、应考压力过大，损害了学生身心健康，必须予以纠正。

今年下半年来，多地尝试改革考试评价制度，破除唯分数论。

以四川为例，四川省教育厅发布的《关于进一步做好义务教育学校考试和作业管理的通知》明确，非初中毕业年级考试应准确研判学生阶段学习水平，切实降低考试难度。各学科考试难度系数，小学不低于0.95(即平均分不低于满分的95%)，初中不低于0.85，初中学业水平考试不低于0.70。

北京则将中考体育总分值增加至70分，增加了过程性考核分值的权重，同时扩大现场考试的项目数量。北京市方面介绍，将以此为契机，引导孩子形成良好的健康生活习惯。

预收费监管全面实施

“双减”政策落地后，家长最担心培训机构“卷钱跑路”的情况。为防范“退费难”“卷钱跑路”等损害群众利益的问题发生，教育部等六部门发布了《关于加强校外培训机构预收费监管工作的通知》。

《通知》指出，将实行预收费监管全覆盖，通过银行托管、风险保证金的方式，对校外培训机构预收费进行风险管控。对此，多地出台预收费管理办法，将《通知》要求落到实处。

以海南省为例，海南省教育厅等七部门印发的《海南省校外培训机构预收费管理办法(试行)》指出，校外培训机构预收学员培训费的，须采用银行托管模式开展资金监管。托管资金拨付须与授课进度同步、同比例。实行银行托管前，已收取但未完成培训服务的预收费资金，应采取风险保证金方式进行监管。

《办法》明确校外培训机构应当严格按照所公示的收费项目和标准进行收费，严格执行收费时段与教学安排协调一致，不得一次性收取或以充值、次卡等形式变相收取跨度超过3个月或60课时的费用，预收费时间不得早于新课开始前1个月。

而厦门则创新性提出“一课(项)一消、一周一结”的监管模式实施监管。即经校外培训机构和学员(家长)共同确认已完成的课时或服务项目后，托管银行按课时费用或服务项目费用进行结算，7日内将课时费用转入校外培训机构的日常资金存款账户，有效防范校外培训机构预收费资金风险，切实维护学生家长合法权益。(任靖)

(责编：郝孟佳、薄晨棣)