原标题：上海交大有个“葡萄姑娘”

上海交通大学（以下简称“上交”）闵行校区内，藏着一个“宝藏学院”——农业与生物学院（以下简称“农生院”）。与上交官网颇具理工科特色的“交大蓝”不同，这个学院在一片深邃蓝色中选择了青草绿作为自己的主页面。

“很多人不知道上交还有农生院，我和我的同学，就是绿色农生院里生长的一颗颗葡萄。”农生院植物科学系2019级硕士生孙思捷最近走进了公众视野，她和同学一起在导师带领下开发的“国瑞葡——中国鲜食葡萄栽培新模式”项目，在刚刚结束不久的第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛中，一举斩获青年红色筑梦之旅赛道国家级金奖，实现参赛7年以来上交红旅赛道零的突破。

这对上交来说，意义重大。要知道，这所素来以理工科见长的高校，在“互联网+”创业大赛中获奖并不是什么新鲜事儿，最新统计显示，这所学校凭借科技创业上市的校友公司中，市值过千亿的企业就有6家。但在红旅赛道上拿金奖，这还是上交的“头一回”。

葡萄姑娘孙思捷的团队，到底有什么“硬核”技术？“国瑞葡”到底是个什么葡萄？中青报·中青网记者为你揭秘。

我国的鲜食葡萄相关产业已连续17年居世界首位，是实现果业振兴的重要抓手，但果农散户仍占大部分份额。散户栽培鲜食葡萄，一个最大的困境是——技术落后、葡萄口感一般、附加值低。

孙思捷是纯正的城里姑娘，但她心中的“白月光”却是那“两亩葡萄架、一串葡萄香”。她本科即选择了当时较为冷门的园艺专业，研究生阶段把专业方向定位在“葡萄与葡萄酒专业”。她和其他5名学生，将是上交第一批葡萄与葡萄酒专业毕业的硕士。

孙思捷曾随导师一起去山东东营、宁夏银川、云南大理等地辗转调研，寻求葡萄提质增产的良方，探索振兴果业的上交方案，团队足迹踏过27省份。这群年轻的学生，曾为技术落后的广西兴安和云南宾川提供技术扶持，在河南漯河、山东东营进行土地技术托管和果麦套种，在土壤盐渍化严重的宁夏银川将寸草难生的盐碱地苗木成活率提升到89%。

孙思捷发现，她所走过的地方，葡萄品质化程度低、产种率低、果农收入低，农民年年只流汗不挣钱。“我们国家的果农有三缺，缺栽培技术、缺优质土壤、缺可持续的配套服务。”孙思捷和她的团队开始致力于教果农用新技术种葡萄。

“我们有一套根域限制技术，能在国内盐碱滩、戈壁滩土地上应用，并进行生态修复。”孙思捷介绍，这套技术可以提高葡萄的产量、甜度等，是上交农生院历经三代人、15年不断改良突破的结果。

上交闵行校区校园里有一片颇接地气的智能连栋玻璃温室。温室里，一些果树被装上了网红直播补光灯，一部部手机24小时实时监控植株的生长状态。这些植株的根系，没有沿用传统的“根深叶茂”栽培方式，而是栽进了根域限制技术专配的黑色“外套”。

“把它套在泥土的外面，植物内部的根系就会顺着它盘开来。这样，植物根部不仅占地小，而且产出的果实更多、更好吃。”孙思捷介绍，以葡萄为主的果树并非根系越发达，果子就长得越好。在对根域限制进行研究时，她和同学们有时会把葡萄树的根切掉四分之一看看效果，有时甚至会把树根切掉四分之三看生长效果。这么做，一方面可以了解植物根部的减少对结果有什么影响，另一方面，还能测试植物根部到底多小更好，“根系占地面积越小，越节约土地，这是丰产和实现机械化生产的有利要素”。

据悉，上交这支葡萄团队累积成果显著，已获得应用证明6项，制定葡萄栽培技术标准5项，品种认定33个，授权专利9项，论文40余篇，授权专著7部等。

如今，葡萄姑娘孙思捷作为学生负责人成立了上海交通大学葡萄与葡萄酒科普教育基地，她创立的上海葡韵科技有限公司，落户在上海交大零号湾创业园区内。

实验室里，她努力培育新品种；实验室外，她积极推广葡萄栽培技术与葡萄酒文化。过去一年中，她接待了上千名前来基地参观学习的校内外人士，举办了几十场葡萄酒品鉴会。目前，她正在研发一套全新的葡萄酒文化系列课程，这套课程的定位是“颠覆传统、理论与实践相结合、满足年轻人文化交流需求”。

葡韵科技也卖葡萄酒，这些酿酒所用的葡萄，来自上交农生院扶持合作的全国27个生产基地。葡韵科技目前以葡萄酒销售为主要营收。但孙思捷坦言：“现在和未来要以卖酒来养活自己，肯定没问题。不过，我并没有把卖酒当成‘命根子’，我想做的不仅于此。”

公司创立至今，常常有人找上门来寻求合作，但孙思捷目前并没有合作意向，她觉得总是依托与别人合作的方式，容易被人推着走，“走着走着，可能就丢失了自己原本想做的事，偏离自己的创业目标”。

中青报·中青网记者 王烨捷 视频 周冠伶

(责编：郝孟佳、熊旭)