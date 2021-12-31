郭东明

人民网2021大学校长论坛期间，中国工程院院士、大连理工大学校长郭东明通过人民网公开发布署名文章《创新引领、智能驱动 全力推进“人工智能+教育”建设》，系统阐述了大连理工大学近年来推进人工智能技术与教育教学深度融合，推进新兴学科布局和专业建设，进一步服务教育高质量发展的生动实践。

当前，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术快速发展，对传统的生产、生活、学习方式产生了革命性影响。面对新形势，大连理工大学主动作为，把握机遇，深入贯彻落实国务院《新一代人工智能发展规划》和教育部《高等学校人工智能创新行动计划》有关要求，系统构建“人工智能+教育”，推动人工智能和教育深度融合，让人工智能成为促进高等教育高质量发展的新动能。

顺应科技革命和产业变革趋势 积极布局新兴专业

大连理工大学将校内多个人工智能相关学科的优势力量进行整合，于2019年成立“大连理工大学人工智能学院”，面向人工智能前沿领域，开展人才培养及科学研究工作。同年，学校获首批人工智能本科专业，是全国首批建设人工智能专业的高校之一，推出自然语言处理、计算机视觉、机器人和类脑智能等新兴领域人工智能专业课程体系。

学校充分发挥学科门类齐全优势，以培养人工智能领域紧缺人才为目标，形成“强基、交叉、创新”三位一体的特色培养模式。强化数学教学，加深人工智能理论基础，将理论知识和应用场景有机融合，形成强化“数学+人工智能”双理论基础的人才培养模式。通过制定“理工结合、工工交叉、工文渗透”的人工智能+X学科交叉机制，主动适应产业结构发展要求，促进数学学科与工程学科结合，加强人工智能与电子、生物医学工程、机械、交通等工科专业交叉。

学校通过工文渗透，从大工程观着眼，培养学生人文情怀、经济核算、环保要求、伦理意识等思维。构建贯穿于人才培养全过程的创新教育体系，依托国家级多学科交叉研究基地及创新基地，采取“课程+”“场景+”“项目+”方式，鼓励学生选择面向工程领域的跨学科创新实践项目，接受多学科教师指导，让创新教育贯穿于理论课程、实践课程和企业实习等环节。

将人工智能融入课程建设 延伸教学空间和时间

学校以一流课程“双万计划”建设为契机，全面实施“一流课程”建设计划，加快推动课程教学改革创新，布局“互联网+教育”大平台建设，推动课堂教学革命性变化，将人工智能融入课程建设，延伸教学空间和时间，全面提高人才培养能力。构建了支持人人皆学、处处能学、时时可学的网上学习空间。学校具有前瞻性的在线教学平台建设布局，在新冠肺炎疫情期间发挥了关键作用。

面对疫情大考，线上线下教学相结合，虚拟实验、远程仿真、现场实验相融合的立体化实验教学模式得以充分发挥作用，保障了实验教学的顺利进行。电子信息与电气工程学部《电子工程训练》综合设计性实验课程，采用AR、VR等技术，构建了面向工程实际应用的“开放式、层次化、过程化”的项目式创新实践教学手段；机械工程学院《流体力学与液压传动》课程通过虚实互联，使学生能远程操控学校实验室中的实验设备，在线完成液压回路及系统的调试及实验。据统计，疫情期间学校教师通过国家级虚拟仿真实验平台进行仿真实验教学，共有105个虚拟仿真实验项目在线开放，62位教师在线指导，选课学生数达2.3万人次。

促进文理工交叉融合 建设“智能+”新工科新文科

依托学校在人工智能领域深厚的科学研究基础，以智能驱动，突破传统工科、文科建设范式，促进多学科交叉与深度融合，推动新工科新文科换代升级。

在智能制造方面，依托“面向新工科的机械工程实践教育体系与平台构建”“面向新经济的机械类专业改造升级路径探索与实践”两个新工科项目，从生产制造和管理全流程优化出发，采用现代信息技术和人工智能技术，研究智能优化制造理论方法与关键技术，打造“人工智能+专业”课程体系；在智能化工方面，依托“面向智能制造的多学科交叉化工过程安全与控制工程专业建设”新工科项目，以需求驱动、智慧决策、智能生产重塑石化运行新模式，通过物联网+大数据+机理模型，实现数字化、智能化、智慧化智能炼化建设三步走，打造新课程体系和实习实训内容。

此外，在智能建造方面，学校依托“多学科交叉复合的智能建筑工程新兴工科专业建设探索与实践”新工科项目，实现智能与建筑、结构、机电的交叉融合，通过信息化、网络化和智能化，解决建筑与土木工程领域的多目标、多对象、多作用、大系统和全寿命等重大关键问题；在人工智能与工程伦理方面，依托科技伦理与科技管理研究中心，在教学环节中加强学生在人工智能发展过程中的工程伦理意识与职业道德培养，降低人工智能发展过程中可能存在的技术风险和伦理隐患。

人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力，推动人类社会迎来人机协同、跨界融合、共创分享的智能时代。面对这一全球性变革，大学应积极聚焦人工智能发展前沿问题，探讨人工智能快速发展条件下教育发展创新的思路和举措，携手推进“人工智能+教育”建设，共同引领人工智能时代高等教育高质量发展。

（作者系中国工程院院士、大连理工大学校长）

(责编：李依环、秦华)