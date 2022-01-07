原标题：坚守师范特色 培养未来教育家

在东北师范大学自由校区音乐厅，文学院学生演出原创话剧《冯志远》。东北师范大学供图

东北师范大学净月校区 东北师范大学供图

“深刻认识党同人民的血肉联系”“坚持正确历史观”“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”……2021年11月19日，党的十九届六中全会刚刚结束不久，东北师范大学思想政治教育研究中心80多名硕博研究生就在老师的带领下，围绕“以科学社会主义的理论光辉把握党的‘十九届六中’全会精神”这一主题，展开了一场生动的汇报研讨。

这是东北师范大学在师生中广泛开展党史学习教育的剪影之一。党史学习教育开展以来，东北师范大学始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迅速搭建创新载体，不断丰富学习形式，积极引导和带领师生学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和十九届六中全会精神，将红色基因融入师生血脉，让党的优良传统植根师生心间。

东北师范大学党委书记杨晓慧说：“作为中国共产党在东北地区创建的第一所综合性大学，学校始终把党和国家的需要作为办学的第一选择，走出了一条‘强师报国，求实创造’的办学之路。学校积极响应党和国家号召，以党史学习教育为前进的号角，引领广大师生知史以悟道、增信以强志、力行以报国，以饱满的精神姿态努力奋进新时代新征程。”

1.传承红色基因 续写家国情怀

走进东北师范大学图书馆，一组印有“文蕴东师”字样的展柜首先映入眼帘。展柜内陈列着学校近年来编印的校史系列丛书。一张张泛黄模糊的照片，一个个鲜活生动的故事，将记忆拉回战火硝烟的年代，那个洋溢着革命理想的年代……

东北师范大学始建于1946年，原名东北大学，是遵照毛泽东同志“创建新型的东北大学”的指示，由解放区延安大学东迁创办的。1950年根据国家培养师资的需要，学校更名为东北师范大学，成为当时教育部直属的3所师范大学之一。时任校长成仿吾秉承“扎根教育事业，为党为国培养人才”的信念，提出为基础教育服务的办学方向，首开中国师范函授教育的先河。

因需而立、因需而变、因需而兴、因需而强。党和国家的需要，是东北师范大学办学的第一选择，这条“第一”从来没有变过！

20世纪80年代，学校积极响应国家优先发展农村基础教育的重要部署，开展基础教育实验改革服务，把师范生培养与服务吉林农村基础教育建设发展结合在一起，走进农村、深入学校、进入课堂、参与教改、推广科技，走出了独具特色的“长白山之路”。

沿着这条“长白山之路”，学校又在新时代开启了师范大学主导、地方政府协调、中小学校积极参与的“U-G-S”师资人才培养模式，提升当地教育质量，促进教育公平，培养更多的卓越教师和未来教育家。截至目前，学校教师教育创新实验区已覆盖全国16个省份，47个实验区的229所中小学从中受益。

红色校史是党史学习教育的生动注脚。党史学习教育开展以来，东北师范大学通过学、研、讲、唱、画、图、视等方式，充分挖掘学校历史中的红色基因，带领师生重温建校历程、坚定理想信念，把爱党爱国和爱校荣校融合起来。

学校拍摄了名为《光辉东师——从延安到东北》的历史宣传片，并绘制同名画册。在向创校前辈致敬的同时，用鲜活的视频和生动的图片再现学校的历史、发展定位和办学特色，以此启示东师人不忘艰辛来路、接续努力奋斗。

2.发挥学科优势 践行初心使命

“郑德荣先生，一位耕耘三尺讲台60余载的红色理论家，无数勤学善用、立志修德的思政青年，两代师表是政法人坚守初心、接续奋斗的缩影，坚定了我们坚守讲台、忠于人民的理想信念。”东北师范大学2018级本科生方宁的讲述，令众多学子为之动容。他所就读的政法学院，正是郑德荣生前奋斗过的地方。

这是东北师范大学2021年发布的“东师传讲人·党史学习教育专题”系列视频之一。为庆祝中国共产党成立100周年，学校遴选优秀学生担任传讲人，讲述学校历史上老一辈革命家、教育家的先进事迹，开展“先贤记忆”“荣耀东师、誉满桃李”等先贤和荣誉教授事迹整理宣传工作，并号召师生发挥各自学科优势积极参与其中。

百年征程，精神永恒。正是在这种精神的感染与浸润下，在教育部首轮“双一流”建设中，东北师范大学6个学科入选“双一流”建设学科，数量位列全国高校第19位。在教育部第四轮学科评估中，6个学科入选A类学科，其中马克思主义理论学科入选A+学科。同时，学校还积极借助和发挥学科优势，践行为党育人、为国育才的初心使命。

习近平总书记关于教育的重要论述，是教育系统开展党史学习教育的重要内容。受教育部委托，由东北师范大学牵头、历时3年编著的马工程重点教材《习近平总书记教育重要论述讲义》于2020年出版发行。东北师范大学还全面参与到《讲义》的研究阐释和培训宣讲等工作中，推动其得到广泛学习使用，为全国教育系统提供了珍贵的党史学习资料。

2021年5月，东北师范大学专门成立了党史学习教育宣讲团，19名相关学科的专家学者紧扣党史学习教育不同阶段目标，针对不同学院专业特点开展“菜单式”宣讲服务，确保学习实效性和宣讲质量。宣讲团成员、中央实施马克思主义理论研究和建设工程首席专家田克勤教授还被邀请为吉林省党史学习教育宣讲团成员，助力吉林省党史学习教育工作，将党的理论传播得更广更远。

身边教师为人师表，极大地激发了同学们的学习热情和奉献精神。全国首批“百个研究生样板党支部”——东北师范大学马克思主义学部研究生党支部积极组建博硕党史宣讲团，深入全校20余个研究生党支部开展“青年讲党史”活动。2021年暑假期间，东北师范大学33个党史学习实践团队、10个理论宣讲团队和34个大学生暑期支教团队，远赴宁夏、甘肃、青海等22个省区市开展红色实践活动，全校23个学院学生参与其中。

3.为社会发展服务 应国家所需培养人才

临近寒假，但东北师范大学体育学院却更加忙碌。在有着“门诊室”和“加油站”之称的体育学院冰雪项目实验室，备战冬奥冰雪项目的运动员们正借助先进的科技设备，进行体质评定、技能评估、技术分析和体能康复等项目，以便更有效精准地提高成绩。

体育学院实验中心主任徐红旗介绍，该实验室已拥有6个实验场所、24间各类实验室、500余台实验仪器设备，已为速度滑冰、短道速滑、越野滑雪等10多支队5000余名运动员“把脉问诊”，利用科学化训练保障体系和科技支撑服务，助力运动员提高成绩、延长运动寿命。

为备战2022年北京冬奥会，体育学院承担了“科技冬奥”专项中3个重点研发课题及任务。接下来，还将面向科技冬奥的需求，针对越野滑雪、冬季两项、跳台滑雪建立1个集科研、训练和保障为一体的训练基地。

将党史学习教育的成果转化为干事创业的精气神，这是东北师范大学开展党史学习教育的目标。近年来，学校在以科学研究助力社会发展中写下了一个又一个闪亮的坐标：在中韩（长春）国际合作示范区，东北师范大学锂电科技成果已正式落地，学校自主研发的具有国际领先水平的下一代固态电池正加速产业化，助力我国新能源汽车产业快速发展；学校主建的吉林松嫩草地生态系统野外科学观测研究站已晋级为国家级科技创新平台，在农作物育种、特色动植物药物开发、盐碱地修复等方面产出了系列重要应用成果……

中国科学院院士、东北师范大学校长刘益春说，学校的科学研究和人才培养工作都将更加紧密地结合国家的需要和经济社会发展的需求，与东北振兴战略、“一带一路”倡议等相结合，与吉林省经济社会发展的特色和优势领域相结合，与地方发展对人才的需求相结合。

2021年12月11日，由东北师范大学和吉林省教育厅联合主办的“超星杯”首届吉林省师范生教学创新大赛决赛开启。东北师范大学教务处处长魏民说，在校级选拔阶段，共收到参赛作品近5000个，13000余名学生参与到教学创新中，实现了全省师范院校全覆盖、专业全覆盖、学段全覆盖。

这也是东北师范大学持续推进教学改革、调整人才培养方向的又一举措。近年来，东北师范大学紧跟党和国家发展需要，在青年学生科学精神、创新能力、批判反思意识的培养教育上下足功夫，提出“创造的教育”理念，连续3年持续建设了373门“创造的教育”示范课堂，涵盖了学校师范专业的所有二级学科，实现了由以教师、教学为中心向以学生、学习为中心转变的教学革命。

刘益春说，东北师范大学将持续优化学科专业结构，加速融入国家和区域创新体系，积极服务社会发展，在实践中检验党史学习教育的成果，奋力谱写世界一流师范大学建设新篇章。（记者 任爽 通讯员 佟雪 王金龙）

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