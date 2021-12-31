蒋庆哲 夏文斌

人民网2021大学校长论坛期间，对外经济贸易大学党委书记蒋庆哲、校长夏文斌公开发布《服务对外开放战略 推进“双一流”建设》，系统阐述学校在推进“双一流”建设，推进高水平对外开放，培养具有家国情怀、全球视野的国际化人才中的生动实践。

如何发挥知识和人才的作用，为国家对外开放战略提供智力支持和人才支撑，是高等教育必须回答的重大课题。对外经济贸易大学大力推进“双一流”建设，聚焦新时代更高水平对外开放，努力培养更多具有家国情怀、全球视野的国际化人才，为推动我国全面参与全球经济治理贡献力量。

高校要系统梳理对外开放领域的改革与建设、进展与成就，加强新时代对外开放历史性成就实践的理论阐释，总结马克思主义国际贸易理论中国化等一系列最新成果。同时，加强基础学科研究，拓展国际视野，努力成为国际经贸、国际金融等对外领域发展新方向的重要理论策源地，积极推进适应我国建设贸易强国要求的理论创新，全面提升学科体系、学术体系、话语体系建设水平，以高度的理论自信、学术自信构建具有中国特色的学术理论，为推动中国经济高质量发展、全球经济有效治理提供科学的理论指导和学理方法支撑。

链接时代，扎根中国大地办大学。紧扣国家需求，围绕重大现实问题，发挥国家对外开放研究院智库作用，开展多学科综合研究，提出具有针对性和操作性的政策建议。凝练主攻方向，以提高对外开放战略谋划水平和全球经济治理中的制度性话语权为目标，服务党和国家发展大局，为实现开放型经济治理体系和治理能力现代化贡献思想力量。

对标一流，深化教育对外开放。跟踪世界科技前沿，同世界一流大学和一流学科资源开展高水平办学合作，以教育对外开放推动大学变革。把党和国家急需的专业、学科、人才引进来。建设对外经济贸易大学以色列分校，通过跨国科研联合攻关、高水平人才联合培养，吸引汇聚全球智力资源，推动国内薄弱、紧缺学科专业建设，深化相关基础研究，增强源头供给能力建设。以更宽广的视野，汲取借鉴国际名校先进管理经验和智慧，通过建设一批全球和区域问题联合研究机构，设立海外中国学术中心，扩大中国高校的国际学术话语权和影响力。

交流互鉴，推动对外开放文化传承。“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。”聚合优质的教育资源，讲好对外开放的故事，既是党中央的要求，也是大学的使命，更是对外经济贸易大学的优势所在、责任所系。要办好对外开放大讲堂，把中华优秀传统文化中具有当代价值、世界意义的精髓提炼、展示出来，深度挖掘中华优秀传统文化的世界价值。向世界讲述中国对外开放的故事，传播中国声音、传递中国价值、彰显中国精神。

学校持续推动贸大经贸博物馆群建设，建好中国对外经贸博物馆，彰显以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为特征的丝绸之路精神，唤起“一带一路”沿线国家的历史记忆，在交流互鉴中，深化与世界各国人民的友谊。提升来华留学生教育水平，将对外经济贸易大学建成世界青年向往的留学目的地。围绕来华留学生的不同需求，分层次、分类别、分学段，进一步打造留学中国教育的课程品牌、师资品牌、专业品牌，让“留学中国”品牌更加闪亮。进一步打造更具国际竞争力的留学教育，完善来华留学社会化、专业化服务体系，吸引海外人才来华留学，培养未来知华、友华、亲华的留学生群体。

坚守初心，强化对外开放方向引领。围绕立德树人这一根本任务，把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，把党的教育方针全面贯彻到学校工作各方面。要把党组织建在大学最活跃的细胞上，嵌入高校发展脉络之中，呼应新时期大学治理的需求，建构纵向联动和横向协作的党建模式，推进党建工作在新兴领域的组织覆盖和工作覆盖，实现党建融合、工作融合、感情融合。要加强服务型党组织建设，以人为本，拓宽党建服务的半径，围绕基层师生急、难、愁、需、盼的问题，零距离、嵌入式、接地气地服务师生群众，从注重数字硬指标向关注群众获得感转变，提升党组织党员的认同感和归属感。

高校要发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，把基层党组织的政治优势、组织优势转化为治理效能，把加强党的领导贯穿基层治理的全过程和各方面，不断完善新时代大学治理。以高质量党建引领推动高校为党育人为国育才，努力培养一大批政治立场坚定、理论基础扎实、跨文化能力卓越、熟悉国际经贸规则的堪当民族复兴重任的时代新人。

（作者：蒋庆哲，对外经济贸易大学党委书记；夏文斌 对外经济贸易大学校长）

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