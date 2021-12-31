人民网北京12月31日电 （记者郝孟佳）据教育部网站消息，教育部办公厅发布《关于开展加强高校实验室安全专项行动的通知》。通知要求，各高校要把安全摆在各项相关工作的首位，全面落实高校实验室安全责任体系建设，形成齐抓共管的局面。

通知要求，一要提升实验室安全管理能力，根据危险源使用和储存情况配备专职安全管理人员，持续开展高校实验室安全专项检查，重大安全事故隐患一经发现立整立改。

二要完善高校实验室分级分类和危险源管控分级分类管理体系建设，加强教学与科研项目安全审查过程管理，建立健全项目风险评估与管控机制，强化涉及危险化学品和生物安全等的采购、保存、使用、处置的全程管理。

三要构建完整的实验室安全教育体系，强化师生安全教育培训的各个环节，对各级安全管理与技术人员加强技术培训与考核，提升实验室安全应急能力。

四要落实实验室基础设施的基本安全要求，加快实验室安全的科学研究与标准建设工作，杜绝实验室安全重特大事故发生，营造安全和谐的教学、科研环境。

通知强调，要压实各级责任，建立长效机制。各高校要成立实施专项行动领导小组，根据专项行动内容制定实施方案。高校行政主管部门要制定每年的工作计划，针对重点难点问题，做好总结分析，并扎实开展检查工作，对专项行动落实情况不好的高校进行督导，依法依规追究责任。同时要把宣传教育作为专项行动抓落实、促成效的重要推力，要结合国家安全日教育，开展警示教育和典型宣传，进一步提高师生安全意识。

据悉，教育部党组高度重视高校实验室安全，自2015年起每年开展高校实验室安全专项检查工作，2019年在连续四年检查工作的基础上印发了《教育部关于加强高校实验室安全工作的意见》，专项指导高校实验室安全工作。

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