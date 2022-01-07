原标题：职教高考：另一个“赛道”也能上大学

在广东深圳职业技术学院西丽湖校区图书馆，学生唐雪梅在学习。新华社记者 毛思倩摄

贵州省遵义市播州区中等职业学校学生在进行考试。王珩珺摄/光明图片

在河北邯郸职教城，老师指导学生进行护理实践操作。新华社记者 王晓摄

湖南省永州市江永县职业中专学校学生在进行新能源汽车维修实训。田如瑞摄/光明图片

沈骏杰怎么也没想到，和初中同学考上了同一所大学。

由于中考模拟考时只考了240分，所以沈骏杰参加了杭州市旅游职业学校的自主招生，并顺利考入该校，学会计。而他的那位同学则按部就班，考上了当地一所优质高中。三年里，他们在不同的学习路径里朝着目标向前。最后，两人都考入宁波财经学院这所本科院校，一个读财务管理专业，一个读金融科技专业。

在中职学生群体中，这样“完美逆袭”的故事虽然称不上凤毛麟角，但也不多见。不过，以后将有越来越多的学生，像沈骏杰一样，不用参加普通高考也可以上本科。

从2022年起，山东、河南两省数万名中职生有望通过职教高考读本科，两省均采取“文化素质+职业技能”的招生考试办法，报考人员可为中职院校应届毕业生和社会人员，“职业技能”测试成绩所占权重不低于50%。

2021年全国职业教育大会后，中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确提出，加快建立“职教高考”制度。教育部职成司司长陈子季把“建立职教高考制度”，列在“十四五”期间“重点要做的三件事”之首。职教高考究竟是什么样的高考？它与普通高考有什么关系？它将如何运行？

与普通高考并行不悖

近日，教育部网站公布《对十三届全国人大四次会议第2629号建议的答复》，针对“关于降低中专生进入高等院校进行全日制教育门槛的建议”称，将逐步建立“职教高考”制度，使中职毕业生享有更多样的教育选择和更畅通的学业提升通道。

此前，中职毕业生如果想进一步深造，多以高职院校为目标，参加中高职衔接和对口单招或者普通高考。数据显示，目前全国共有中职学校9865所，在校生1628.14万人。

“中职学生升学路径不开阔，如果马上就业，年龄又过小。长此以往，也造成了中等职业学校目前普遍弥漫着关于办学定位的迷惘心理，到底是为升学而办，还是为提高就业技能而办。”华东师范大学职业教育与成人教育研究所所长徐国庆坦言。

“目前，职业教育所提供的中高职衔接和对口单招等升学模式缺乏选择性，途径极其狭窄，它不仅没有对学生产生足够的吸引力，反而使得具有普适性的专业教学标准没有了需求空间。”徐国庆说。

提到职教高考，则不得不提春季高考。

从2012年开始，山东省等地实施春季高考，至今一直实行春季高考和夏季高考两种高考模式，春季高考考试内容包含文化知识、专业理论知识和专业技能，中职学校和普通高中学生均可报考。

“春季高考是为了减轻考生压力、增加考试机会、探索分类考试而设计的，但试点实施后并未在全国推开，原因在于春季高考的招生计划多为高职高专而设，本科计划较少，且名校鲜有参与春季招生，故对考生吸引力不强。”华中师范大学测量与评价研究中心主任胡向东介绍，春季高考与职教高考有较大区分，只是夏季高考拿出了部分计划到春季。

与春季高考相比，具有开放性的职教高考，从考生来源到录取院校，招生考试的两端都在扩大。它允许所有高中毕业生，包括普通高中毕业生和中职毕业生报考，此外具有同等学力的退伍军人和下岗失业人员也可报考，而高职院校、职业教育本科院校、应用型本科院校都可招生录取。

在考试内容和难度设计上，职教高考与普通高考也存在差异。

“普通高考具有高难度的特点，试卷区分度的设计往往着眼于进入本科学习的学生群体，对成绩普通甚至在底部的学生来说，区分度往往无法体现。”胡向东表示。

在2021年普通高考中，各省高职（专科）批最低投档分数线均在200至400分左右，多所高校在江西省录取线仅为150分。

“从考试通道上，考高职专科的学生应该与考本科的学生分开。普通高等教育和职业高等教育是两个类型的教育，从试卷内容和能力要求上也有区别。笼统归于普通高考一张试卷，无法体现高等职业教育的特色和发展需求。”胡向东说。

与普通高考一样，职教高考是分类考试、综合评价、多元录取目标下的中国特色考试招生体系的一部分。胡向东表示：“职教高考将计划单列、单独举行，本科段招生计划数每年也在增加，是与普通高考并行不悖的另一个‘赛道’的高考。”

以专业大类为基础设置考试科目

职教高考到底考什么？

目前，职教高考并未在全国范围内大面积推行，湖北实施技能高考，广东进行“3+证书”考试，这些考试被视为职教高考的试点探索。以上考试内容可归纳成“以专业大类为基础设置考试科目”“以基础内容为核心确定考试范围”。

根据《中等职业学校专业目录（2021年）》，中等职业教育的专业有358个，每个专业都有各自的专业基础课程、专业核心课程、专业选修课程，职教高考涉及的科目数量，将远超过358个。

“如果每年都要给每个科目出一张试卷，命题的工作量将无法估计。因此，职教高考不以单个专业为单位进行考试，而以专业大类为单位实施考试。职教高考招生专业和中职教育中开设的专业，并不一一对应。所以，要根据不同专业所学知识和技能的共通性将其汇集成一个专业大类，设置相应的考试科目，以便与高等教育专业大类之间建立对接关系。”北京一家高职院校招生负责人告诉记者。

该负责人举例说：“烹饪专业在应用型本科院校就没有成为独立的专业，可以把该专业归入食品与营养大类。这样一来，拓宽了中职生的升学渠道，使他们能获得进入应用型本科院校的机会。”

“在专业大类划分后，专业大类中的基础性教育内容会纳入职教高考范围的考试内容。”陕西师范大学教授祁占勇介绍，目前，各省职教高考通常设计成“1+2”课程模式，即1门专业基础课程加2门专业核心课程，3门课程应涵盖该专业大类最为重要的专业基础理论知识和技能。同时，考生也需要考语文、数学、外语3门。

职教高考技能考试该如何考

1月6日，广东省2022年“3+证书”考试中文化素质考试结束，考生参加全省统一命题、统一组织的语文、数学、英语三科文化科目考试，“证书”考试即专业技能课程证书考试，已于上一年完成。

截至目前，各地已公布的职教高考方案，均采用“文化素质+职业技能”综合考试模式。

湖北技能高考则以机电类机械加工技术专业为试点，考核标准为初级工技术标准，考试内容为钳工、车工、铣工，考生任选一种参加。考试成绩分为A、B、C、D、E五档，考生的技能考试成绩必须达到D以上，才有资格参加第二年6月的文化考试。

武汉职业技术学院承担了湖北技能高考中计算机类、建筑技术类和旅游类的考试组织工作。该学院党委书记李洪渠介绍：“除计算机类是通过模拟考试系统（平台）考试外，建筑技术类实操包括施工图识图和测量操作，要运用到软件和实际测量工具。旅游类包括导游和酒店管理两个专业类别，导游实操主要包括导游讲解和才艺展示部分；酒店管理实操考试包括，客房、中西餐和前厅基本技能等。”

一位参加过酒店管理技能考试的考生告诉记者，她抽到的题目是中餐摆台和礼仪展示。中餐摆台要求五分钟内完成三个位置摆放盘子碗筷杯子，同时在杯子里放入折花。礼仪展示为口头回答，“礼仪展示的题目均在题库里，只需背诵即可”。

“目前，职教高考面临最突出问题是技能型考试该如何考，这关系到职教高考的公平性和科学性。”徐国庆分析，究竟选择哪些工作任务作为试题，在工作任务中考察哪些重要的技能，并设计何种载体以综合考察这些技能，都是影响考试效度的关键。

李洪渠坦言：“考生来自全省不同市州，完成考试需要至少两天。实践操作考试环节众多，还要准备设施设备和组织考务人员。对于学校来说，组织考试难度很大。”

警惕职教高考唯分数化

《山东省职教高考政策15问》介绍，山东省职教高考本科招生数量逐年增加，到2022年，将增加到7万人左右，职教高考的本科升学率将提高。

“职教高考是为提升技能建构的招生考试体系，目的是为有兴趣特长及先天禀赋的从事某一职业技能学习的个体，提供更公平、更高质量的教育机会，不会抢占高等教育资源。”祁占勇认为。

职教高考对于职业教育质量的提升作用，主要体现在招生和分类培养两个环节上。但是，对于家长和学生来说，是否愿意参加职教高考，背后体现的是职业教育是否具有吸引力。

2021年，武汉职业技术学院1240名技能高考毕业生就业率为98.06%，其中升学人数339人，升学率为27.34%，相比以往数据，愿意参加职业高考的越来越多。李洪渠表示：“接受职业教育后，孩子能不能继续提升学历，能不能找到合适的工作，拥有体面的薪资，是家长们的普遍担忧。如果改善这两点，职业教育的吸引力问题就迎刃而解。”

“职教高考即将大面积推行，但要警惕将职教高考唯分数化、普通化、形式化。”祁占勇提醒，职教高考需要将个体的技术技能水平以及发展潜能放在首要位置，切忌将考试成绩的好坏作为唯一衡量标准；职教高考是不同于普通高考的一种考试类型，其在考核科目、考核内容、考核方式等方面体现着其类型特征，不能“一张卷考所有人”；在考试内容、考试方式与标准上，凸显实践导向；注重解决问题的意识与能力；不能通过简单设置几道考核问题或者是评判已完成的作品，就给予考试结果。

职教高考要统筹设计，多种渠道并行，毕竟它直接对口职业需要，应从职业发展需要出发设计考试。徐国庆建议：“在考试导向性上，要充分发挥职教高考对职业教育的引领作用，结合职业教育教学实际，设计选拔标准、考试内容和方式。”

在李洪渠看来：“职教高考和普通高考只是选拔方式不同，没有好坏优劣的区别。普通高考的选拔侧重考察学生的理论基础、学科能力、学术潜力。职教高考制度则主要侧重对学生应用、动手实践能力，职业技能和职业性向的筛查和甄别。”

截至2021年9月30日，全国共有1486所专科类学校及32所职业本科类学校，此外，部分省属本科高校和应用型本科也设置了相关职教专业，但是计划录取量均不大。

“要打通职教高考升入高职专科、应用型本科和普通本科的路径。普通本科高校也要招收参加职教高考的学生，做到既横向融通，又纵向贯通。即便在清华、北大等研究型大学里，也有很多应用型专业。作为与普通教育高考制度具有同等功能的高考制度，职教高考只要在考试内容、考试科目、考试形式上进行设计和调整，选拔出符合具备专业学习能力的学生即可。因此，国家要从整体角度明确职教高考的建设计划和建设进度。”徐国庆说。（记者 陈鹏）

(责编：温璐、薄晨棣)