原标题：“大龄”考研生被热议 高等教育不只属于年轻人

近来，大龄考研又成了热点议题。在社交媒体上，一个女孩写下母亲45岁考研上岸的故事，引发网友关注。与此同时，一些“大龄”考研生也走进公众视野。

对此，有网友觉得生活本就不易，中年人这是在加剧内卷，跟年轻人抢研究生名额；有人则觉得这位母亲很励志，是独立女性的典范，人就该不服输、不服老，有梦就去追。

今天，越来越多的年轻人面临的挑战不再是能不能上大学，而是千万量级的大学本科生在毕业后如何找到一份理想的工作。同样令人惊叹的是，2017年，参加研究生统考的考生就已突破200万人，报考2022年入学的研究生考生更是达到了创纪录的460余万人。

而在如此巨量的考生当中，一些“大龄”考生参加考试并被成功录取，说明我们的社会正越来越多元化，人们获得高等教育机会的途径也早已不再局限于二三十年前“一考定终身”的狭隘认知中了。

有人说，研究生需要年富力强，这样才能心无旁骛地做实验、刷文献、发文章。然而事实真的如此吗？

笔者曾于北美求学6年，历经本科和硕士研究生阶段，彼时常常为身旁或两鬓斑白、或儿女已入读高中的同学所震撼。在读研期间，同学中常有已经事业有成的中年人，他们有的是为提高职业生涯的天花板，有的则只为追梦而报考就读研究生。一位年近50岁的同学，与20多岁的竞争者们一样，经历了颇有难度的GRE考试，准备了详尽的申请材料并最终获得了东亚区域研究专业的录取。在一门中国科技史的博士研讨课上，我还遇到了一位年纪比教授还要大的“大龄同学”，他一边打工一边读博，怀揣研究清史的梦想继续求学。

和20岁出头的年轻人比起来，大龄研究生常常有着更丰富的人生阅历和工作经历，更加笃定清晰的研究方向，以及更强大的抗压能力。此外，许多工作多年的职场人，在面对飞速变化的行业时可能发现自己现有的知识储备不足，希望能更加系统地进行学习，对某个重点课题进行研究。带着这样的目标重返高校读研的职场人，往往还会把研究的结果带回职场，真正做到学以致用，具有很强的现实意义。

诚然，放眼全球的高等教育机构，正在攻读研究生的大龄乃至高龄学生并不是多数。但是，能够给予他们机会报考并最终录取的地方，往往拥有更活跃的经济发展，更可爱的学术氛围，更包容的社会环境。

因此，我在“大龄考研”这个事情中看到的，是中国人越来越自信，越来越有底气去突破限制，去追求自我价值的提高。当越来越多的人不再被年龄、性别、身份禁锢，为知识、为理想、为更好的平台、为能创造更高价值的工作去学习提高的时候，个体的微光就会汇聚成群体的力量，进而拓宽社会的维度，促进社会的流动性，释放更多的机会。

社会对待教育与学习的态度，也应当放下关于年龄的固有成见。教育与学习不仅是年轻人的“专利”，对于所有人来说都是必须的。在不断革新的社会中，终身学习是让人保持竞争力和清醒头脑的方式，也是人之为人的巨大乐趣。

2005年，金庸先生在81岁高龄时获得剑桥大学荣誉博士的情况下，还能按部就班申请剑桥大学的硕士，并于2006年完成硕士论文，2007年获得哲学硕士学位。老人家这还嫌不过瘾，于2010年完成博士论文《唐代盛世继承皇位制度》，获得剑桥大学博士学位。

耄耋之年的金庸先生尚能有如此活力，践行“活到老，学到老”的理念。45岁的母亲读研，又有什么不妥呢？（权奇也）

(责编：温璐、薄晨棣)