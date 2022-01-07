人民网北京1月7日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从清华大学获悉，中国科学院院士，国际著名核能科学家、教育家，清华大学原校长王大中与夫人高祖瑛教授将所获的国家和学校的全部奖励金捐出，设立“王大中奖学金”，鼓励青年学子传承矢志报国精神、奋进成才。

清华大学为王大中院士、高祖瑛教授伉俪颁发捐赠纪念牌。校方供图

作为新中国第一批反应堆工程专业大学生，王大中院士在先进核能技术研发领域辛勤耕耘几十年，带领清华核能研究团队以提高核能的安全性为主要学术理念，走出了我国以固有安全为主要特征的先进核能技术从跟跑、并跑到领跑世界的成功之路。2021年11月3日，王大中院士获颁国家最高科学技术奖。

捐赠仪式上，王大中表示，自己于1953年考入清华，是在清华学习工作68年的老清华人。这次将奖金捐赠给学校，是为了奖励刻苦读书、勇攀科技高峰的同学，也希望能够激励更多同学脚踏实地、行胜于言，用自己的实际行动来服务国家、贡献社会。

王大中院士讲话。校方供图

王大中院士治学严谨、为人谦和。他自强不息、开拓创新，带出了一支志存高远、能打硬仗，在先进核能技术研发方面具有国际影响力的高水平人才队伍，打造了“知难而进、众志成城”的“200号精神”。

“年轻的时候，我们曾喊出用我们的双手来开辟祖国原子能事业的春天的誓言。我一直在践行这样一个誓言，努力做得更多、做得更好。” 而今，王大中院士仍然与团队一同奋战在核能事业一线，描摹着先进核能技术研发事业的宏伟画卷。

清华大学党委书记陈旭表示，王大中院士将国家和学校的全部奖励金捐赠学校设立“王大中奖学金”，用他淡泊名利、甘于奉献的精神品格再次为全校师生作出示范，为学校的奖助学金体系建设增添了新的力量。学校教育基金会一定会管理好、使用好这笔捐赠，激励更多学生立志报国、为国家为民族作出更大贡献。

清华大学校长邱勇表示，相信奖学金的设立将极大激励青年学子传承弘扬光荣传统、主动肩负起时代赋予的历史使命，鞭策全体教职员工全身心投入教书育人、持续攻坚克难，用不懈的奋斗筑就清华新的发展高度，不断为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献清华力量。

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