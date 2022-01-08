人民网北京1月8日电 （记者李依环）记者从教育部获悉，为加大国家通用语言文字推广力度，提升普及程度和质量，近日，教育部、国家乡村振兴局、国家语委联合印发了《国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划实施方案》（下称《实施方案》），共同实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划。

国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，是“十三五”时期的国家通用语言文字普及攻坚工程和推普脱贫攻坚行动计划的接续升级，是国家语言文字事业“十四五”发展规划的重点任务。《实施方案》指出，坚持以服务铸牢中华民族共同体意识为主线，按照“聚焦重点、全面普及、巩固提高”的新时代推广普通话工作方针，全面推行国家通用语言文字教育教学，巩固拓展推普脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面提高国家通用语言文字普及程度和质量，推动国家语言文字事业高质量发展。

对于全国普通话普及率具体目标，《实施方案》明确，到2025年，全国范围内普通话普及率达到85%；基础较薄弱的民族地区普通话普及率在现有基础上提高6—10个百分点，接近或达到80%的基本普及目标。推普脱贫攻坚成果得到巩固拓展，推普助力乡村振兴作用彰显。国家通用语言文字教育教学质量持续提升，国民语言文字应用能力和语言文化素养不断增强，社会用语用字更加规范，网络语言环境持续向好，语言服务能力显著增强。

《实施方案》强调，要坚持“系统谋划、统筹推进，突出重点、精准施策，尊重规律、协同创新”的工作原则，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的要求，经过五年努力，实现国家通用语言文字普及程度和质量全面提升。

同时，《实施方案》准确分析国家通用语言文字普及不平衡不充分的突出问题，坚持目标方法效果相统一，实施“三大行动”——

一是聚焦民族地区实施推普攻坚行动，重点解决学前儿童、教师、青壮年劳动力、基层干部等4类重点人群的短板弱项问题。

二是聚焦农村地区实施推普助力乡村振兴计划，提出推普在助力乡村教育、文化、产业、人才、组织振兴等5个方面的任务和要求。

三是聚焦普通话普及率已达到85%的省份和基础较好的城市地区，开展国家通用语言文字高质量普及行动，统筹部署国家通用语言文字教育教学、社会领域用语用字规范化、语言文字科技赋能、语言文字服务能力等4个方面提升任务。

记者了解到，《实施方案》印发后，教育部、国家乡村振兴局、国家语委将指导各地抓好落实，并对各地工作进展情况适时开展调度，确保按时完成国家通用语言文字推广普及各项任务。除了加强组织领导，在相关工作的保障方面，《实施方案》还从加大宣传力度、推进法制建设、强化评估监测等方面提出了具体要求。

(责编：李依环、秦华)