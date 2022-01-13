人民网北京1月13日电 （记者孙竞、李依环）记者今天从教育部考试中心获悉，鉴于近期部分省份突发新冠肺炎疫情，为切实保障广大考生的生命安全和身体健康，教育部考试中心决定 2022年上半年中小学教师资格考试（笔试）报名开始时间由原计划1月14日延迟至1月24日，各省（自治区、直辖市）报名审核、缴费时间详见当地考试机构补充报名公告。

根据教育部考试中心要求，中小学教师资格考试实行网上报名。考生可在报名期间登录教育部考试中心网站（中小学教师资格考试项目主页），按照栏目指引进行网上报名。省级教育考试机构负责考生网上报名、缴费，审查和确认考生信息。

据介绍，中小学教师资格考试是由国家建立考试标准，省级教育行政部门组织的全国统一考试，包括幼儿园教师资格考试、小学教师资格考试、初级中学教师资格考试、高级中学教师资格考试。其中，申请认定中等职业学校文化课教师资格、中等职业学校专业课和中等职业学校实习指导教师资格者参加高级中学教师资格考试。

中小学教师资格考试笔试及面试科目安排

图片来源：中国教育考试网

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