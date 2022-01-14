原标题：“双减”后首个期末考试不该再现“聪明药”

又到期末考试季，一些微信群中流传着一种号称可在短时间内提升学习成绩的“聪明药”。有服药者“现身说法”表示，“聪明药”不仅效果好，而且“没有成瘾性”。能让人在短期内变“聪明”，这使一些习惯考前“临阵磨枪”的学生看到了希望，认为相比于天天挑灯夜读，吃一两颗“聪明药”要轻松、容易得多。专家表示，走这样的捷径背后是危机重重，最终聪明反被聪明误。（1月13日《科技日报》）

“聪明药”滥用现象由来已久，但此次“聪明药”再次出现，与此前存在一些不同。比如，过去“聪明药”只有参加高考、研究生考试、职称考试等重要考试的考生才会滥用，可是现在就连常规的期末考试也出现考生服用“聪明药”现象，说明“聪明药”滥用呈现扩大化的趋势。

更大的不同是，这是“双减”政策落地之后的首个期末考试。按理说，“双减”为学生松绑，期末考试的压力锐减，“聪明药”就会显得多余。从全局的角度看，事实也的确如此，有媒体近日在全国多地调查发现，当前的期末考试出现了很多新变化，分数不再显得重要，趣味性考试增多，有些学校甚至不安排学生坐在教室里答卷，而是变成了快乐的智慧大闯关。在此背景下，“聪明药”仍然在一些地方卖得很火，两者之间形成鲜明的反差。

“聪明药”反常出现，说明“聪明药”滥用现象比较严重和难于治理。“聪明药”是几种一类精神类药物的统称，它们都存在巨大的毒副作用，具有成瘾性，且会抑制生长发育。而且，断药后还会出现注意力涣散、精神萎靡、暴躁抓狂等戒断反应，让服用者付出惨痛的代价。加大对“聪明药”滥用的治理力度，已成当务之急。

作为“双减”后首个期末考试，这次考试不仅检验着学生们的学习成果，也是对“双减”实施效果的一次“考核”。“双减”之下，“聪明药”仍在一些地方被广泛滥用，反衬出学生的期末考试压力还较大，当地“双减”政策的执行力度还不够，为学生“减负”仍须作出努力。

落实“双减”政策，学校、老师、教育培训机构等主体都需要全面参与，在这其中，家长和学生的态度也至关重要。对于家长和学生而言，正确理解教育的意义，进而端正学习态度，是配合做好“双减”工作的先决条件。“聪明药”仍被滥用现象说明，提高家长和学生健康素养也是当务之急，假如忽视了这一点，“双减”之下的“聪明药”滥用就难以避免。（秋实）

(责编：李依环、郝孟佳)