原标题：碳排放管理师“高薪挂靠”靠谱吗？

“全职一年收入20万+，兼职挂靠也有10万+，供不应求。”一段时间以来，所谓健康管理师、一级消防工程师和新兴的碳排放管理师等考证弹窗广告让许多人“眼热”。对此，多名业内人士向北京青年报记者表示，“实际上没什么用，就是在割韭菜。”

体验

机构推无忧包过班

自称“刷课时可代考”

北青报记者在一个碳排放管理师的广告中留下自己的联系方式，不到1个小时，一位自称职考邦学校的徐老师便打来电话。

他表示，目前碳排放管理师有人社部人事考试网支持，考下来发放的职业技术证书中，有中国国家人事人才网盖章。他声称，现阶段碳排放管理师主要服务对象是政府部门和电力、水泥、钢铁、造纸、化工、石化、有色金属、航空等八大控制排放行业。全国范围的行业数量大约是8000多家，碳排放管理人才缺口巨大，碳排放管理师将迎来供不应求的就业前景，并称年薪基本在20万元左右。

同时，该机构的课程分为两种，一种是基础班，另一种是无忧包过班，价格分别为3480元和3980元。“只要刷课时就行，到时候找人替考，直接下证。”徐老师说。

就此，中国人事考试网相关工作人员告诉北青报记者，并未开通碳排放管理相关课程考试与证书。中国国家人事人才网也对此回复称，近日，收到关于中国国家人事人才培训网碳排放相关项目暂停招生的冒名虚假宣传，对正常培训工作开展造成不良干扰。为避免给更多参训学员、培训机构造成困扰，特说明，国培网已开展的碳排放相关培训项目，没有暂停招生工作，培训工作正常开展中；其他申请待开展的碳排放相关培训项目，仍按正常程序进行核复。

同时工作人员告诉记者，非法冒用国培网名义进行虚假宣传的行为，扰乱了正常培训业务的开展，严重侵害了国培网合法权益，相关违法责任主体及人员，须立即停止违法违规行为，人事人才网也将依法保留追究法律责任的权利。请广大学员及培训机构注意甄别、谨防受骗。

纠纷

“收了钱就联系不上”

考证报班投诉多

北青报记者通过黑猫投诉平台进行查询，发现涉及碳排放管理师考证投诉有63个，涉及河北、天津、上海等城市。其中大部分维权者表示“机构收了钱就联系不上”。报考的价格区间在几百元到近万元之间，均价在3850元。而关于早些年出现的一级消防工程师考证投诉3879个，健康管理师考证投诉1518个，其中大部分涉及考证结果与宣传不符、机构失联和声称“包过”考试没过却不退款等情况。

此外，还有诈骗团伙借“考证”实施犯罪。近日嘉定警方就捣毁一个以在线教育培训，“考证躺赢”为幌子，通过话术套路诱导被害人制办各类假证非法牟利的诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员160多名，涉及全国各地被害人300多名，涉案金额1000余万元。

据了解，周先生在某视频网络平台看到一则关于考“演出经纪人资格证”的广告信息，于是和对方联系。对方讲了一大堆演出经纪人的就业前景，承诺100%可以挂靠演艺公司，不用上班就可以有保底5万元的“挂靠费”。

周先生信以为真，当场就同意支付了2980元的报名费，对方发了一些书籍和网络课程给周先生。周先生按照要求办好所谓的“演出经纪人资格证”后，对方说这个证要搭配“人力资源管理证”“形象设计师证”才能挂靠单位，现在有内部渠道“免考拿证”，而且是半价优惠、马上就要恢复原价了。周先生支付5000元收到两张证后，多次询问挂靠事宜，对方称挂靠有风险，需要配合办理“风险管理师证”价格5980元，周先生如数支付后，对方一直以简历要修改、挂靠公司要审核等为由推托，最后周先生花了一大笔钱换了四本所谓证件，才意识到自己被骗了。

针对这一新型套路，嘉定公安分局成立专案组展开侦查，所有线索指向位于陕西西安的一家教育培训公司。民警发现该公司除了“消防资格证”“演出经纪人资格证”等证书外，还有包括“营养师”“心理咨询师”“健康管理师”“人力资源管理师”等不同的所谓职业资格证书固定话术，通过给被害人寄送所谓教材、课程和相关证件的方式，以挂靠单位为诱饵，迷惑被害人深陷其中。所谓的证书、考试平台、查询网站都是假的。

揭秘

考证要考量工作规划

“无门槛”证书含金量不高

建筑规划行业的武先生表示，碳排放管理师实际上是碳排放管理员，是涉及碳中和产业链中的员级职位，同时还会包括监测员、核算员、交易员和咨询员。

武先生表示，碳中和和碳排放产业是绿色发展中重要的一环。“一个企业碳排放的多少，并不是一个员级员工或者师级员工可以解决的，一个技能证书起不到什么决定性作用。”武先生说，在碳中和产业链的实际发展情况中，除了相关证书，有关企业会对专业、学历、工作经历有要求。想要考这类证书，还需要考证人从实际出发，对自己生活和工作规划进行考量。

从事考证规划行业的李女士告诉北青报记者，其实含金量最高的证书，就是国家认可的准入类证书，在国家人事考试网上可以查到，由国家各个部门牵头办考。每当有一个新兴的职业出现，各类培训机构便会蜂拥而至，声称自己可以“包考”、“包挂靠”，年薪十万起等等。

网上各类机构给出的考试门槛极低，给很多人留下“我符合条件”的想法。“其实这就是在‘割韭菜’，理智点看待就能知道其中的不合理。”李女士透露，考证挂靠确实存在，如“一级建筑师”这类，但如果没有足够硬的专业知识和工作能力就不可能考下来。而且，即便在中建这样的大单位，“一建”兼职挂靠的价格也不会超过每年2万元。

李女士以碳排放管理师为例，她说很多报考过的人会发现，机构发下来的都是“职业技能证书”。这类证书其实类似于人们常说的电工本和厨师证，只能表明持证人具有从事该行业所必备的学识和技能证明，未考取登记的情况下，不能说明能力如何。碳排放管理师一推向市场，考试费用动辄上千元，而且考试周期2个月一批。“也许这个证书未来会有用，可换个角度想，既然一个门外汉都能轻松考下来的证书，又有多少含金量呢？”

文/本报记者 王浩雄

(责编：郝孟佳、温璐)