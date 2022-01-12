人民网北京1月12日电 （记者李依环、孙竞）近日，教育部办公厅印发通知，要求做好2022届教育部直属师范大学公费师范毕业生就业工作，保证2022届部属师范大学公费师范毕业生全部安排到中小学校任教。

通知指出，各省级教育行政部门要会同机构编制部门在核定的中小学教师编制总额内，提前安排、准确核查接收公费师范生编制计划，统筹本地区中小学教师岗位需求，于2022年1月7日前将本省（区、市）公费师范生就业岗位需求信息通报给部属师范大学，同时在相关网站或平台公开发布。各地各校要充分利用信息技术手段，通过手机信息、APP等有效途径，及时公布并有针对性地推送用人信息及人事招聘政策，做好公费师范生就业岗位选择与中小学教师岗位需求的有效衔接。

通知要求，各省级教育行政部门要持续组织公费师范生专场招聘活动，通过优先利用空编接收等办法，保障符合就业条件的公费师范生有编有岗，严禁“有编不补”，全部落实任教学校。2022年5月底前，确保90%的公费师范生通过双向选择落实任教学校。2022年6月底仍未签约的公费师范生，其档案、户口等迁转至生源所在地省级教育行政部门，由各省级教育行政部门会同有关部门统筹安排到师资紧缺地区的中小学校任教，公费师范生离校前须全部落实任教学校。

对于跨省任教，通知强调，各省级教育行政部门要严格按照公费师范生跨省任教条件，规范执行跨省任教审核程序。对符合跨省任教条件的，做好生源接收地省级教育行政部门与生源所在地省级教育行政部门的沟通、核准工作。公费师范生跨省任教后，由接收省份负责管理。公费师范生在服务期内申请跨省就业的，须报请归口管理省份省级教育行政部门审核，按照国家和本省（区、市）公费师范生相关政策规定执行。

通知指出，各省级教育行政部门要加强公费师范生的履约管理，确保公费师范生严格履行师范生公费教育协议，除因重大疾病无法完成学业或不适合从教并经省级教育行政部门指定的三级甲等医院按照教师资格认定体检标准检查确认后终止协议外，应届公费师范生毕业前一律不得解约。公费师范生因特殊原因不能履行协议的，须经生源所在地省级教育行政部门批准，并按规定退还已享受的公费教育费用、缴纳违约金，解除师范生公费教育协议，重新改派就业。

通知强调，各省级教育行政部门、各部属师范大学要加强与相关职能部门的协调配合，建立定期会商机制，确保公费师范生就业政策落到实处。各省级教育行政部门、各有关中小学校要切实制定教师引进的激励措施，完善待遇保障，吸引公费师范生回省任教、终身从教。在入编入岗、工资发放、待遇落实等方面完善保障体制机制，确保公费师范生顺利就业、安心从教。

此外，各省级教育行政部门要将公费师范生履约任教后的在职培训纳入“国培计划”“省培计划”，加强公费师范生新入职培训、岗位胜任能力培训，持续支持公费师范生专业发展和终身成长。各地要落实乡村教师生活补助、艰苦边远地区津贴等优惠政策，为公费师范生到农村任教提供办公场所、周转宿舍等必要的工作生活条件，吸引公费师范生毕业后到农村中小学任教。

记者了解到，对于公费师范生就业工作落实不力的地方，教育部将视情形缩减部属师范大学在当地的招生计划。

(责编：李依环、秦华)