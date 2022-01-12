史洪举

原标题：仝卓舞弊事件的帮凶一个也不能放过

近日，有部分涉及仝卓案的山西临汾市教育局工作人员被提起公诉。山西省临汾市尧都区人民检察院发布的起诉书披露仝卓案细节，起诉书显示教育局工作人员张某某、彭某某、刘某某伪造相关材料，并放入仝卓学籍档案。随后，仝卓在微博发声明称并不是他高考舞弊，而是部分人员对他的高考进行了舞弊。

沸沸扬扬的仝卓高考舞弊案，至今余波未平，还有部分人员被追究刑事责任。但不管是谁，只要参与高考舞弊，理应被追究相应责任。也只有严厉惩戒考试舞弊事件作恶链条中的每一个帮凶，才能有效维护考试的严肃性和公平性。

高考被誉为“最公平的选拔方式”，是寒门学子改变人生命运的重要节点。除此之外，公务员考试、研究生考试等各种考试的公平性于国家、社会、考生也有着至关重要的意义。越是具有重要意义的考试，就越有人试图找捷径，破坏考试公平。虽然防止舞弊的技术日趋完善，但舞弊事件仍然年年发生。

在考试舞弊事件中，既有赤裸裸地替考、抄袭等传统舞弊行为，也有伪造、变造相关证件、公文而获取加分、“高考移民”“应届生”身份等优惠政策的新型舞弊行为。无论哪种舞弊行为，都是对考试公平性和公信力的严重侵蚀，不该被放过。尤其是后一种舞弊行为，往往并非考生一人独自完成，而是由众多帮凶共同参与所实施的全链条作恶。

以仝卓舞弊事件为例，将仝卓由往届生变更为应届生的舞弊过程中涉及户籍迁移、转学、预备党员手续等多个环节。且这些环节均有不同的主管部门所监管，离开了任何一个部门和相关人员的“协作配合”，其舞弊行为都无法顺利完成。

这也许是仝卓在微博发声明称“并不是他高考舞弊”的原因。仝卓并未进行抄袭、替考等需要本人亲自操作的舞弊行为，而是其亲属等行为人勾连多个部门的多名工作人员，辗转腾挪之下为其办理应届生身份。也正是由于这些人的串通勾连，使得作为考生的仝卓可以不用明目张胆地作弊，只需要“坐享其成”。

由此，在对仝卓予以处理，取消其因舞弊所获得的相应“优惠待遇”之后，更要追究元凶及帮凶的党政纪乃至法律责任。相关人员弄虚作假，伪造、变造有关证明文书、证件的行为，已经涉嫌构成伪造、变造国家机关公文、证件、印章罪，可处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

高考、公务员考试等各种考试对于选拔人才、促进阶层流动、维护社会公平、提高行业技术水平的重要作用毋庸置疑。有关部门依法追究该舞弊事件中的帮凶，有力地捍卫了公平正义，让那些滥权妄为，互相勾连，侵蚀公平正义的行为人承担了应有责任。也只有严厉惩戒考试舞弊行为中的每一个作恶人员，方能形成威慑作用，维护考试的严肃性与公信力，树立公众对考试公平、社会正义的信心。

(责编：郝孟佳、温璐)