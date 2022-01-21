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陕西63所高校分批错峰有序放假

2022年01月21日09:30 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：陕西63所高校分批错峰有序放假

　　随着本轮陕西疫情防控形势不断好转，目前，陕西全省低风险地区已有63所高校放假，当地多部门和高校通过多种措施，确保放假学生“出得了校、上得了路、回得了家”。

　　1月19日，记者在长安大学渭水校区看到，这里有十多辆大巴车已准备就绪，准备运送放假学生到西安市各个火车站乘车返乡。

　　长安大学党委副书记 黎开谊：我们按照他们不同的出行方式，来和民航、公路、铁路部门进行精准对接。

　　为了确保学生顺利返乡，长安大学还成立工作专班，对剩下省外学生实行包机、拼机等方法，剩下省内学生统筹安排包车，西安市主城区的学生可自行联系出租车或私家车返回。学校还设置2个核酸检测点，为离校学生进行核酸检测，并配发防疫物资。

　　在西安石油大学鄠邑校区，学校建立了学生放假去向台账，制定具体到人的返乡方案，确保离校学生持48小时核酸检测阴性证明离校返乡。

　　西安市未央区教育局局长 张旭华：未央区一共五所高校，大约7万名学生，我们从16日开始到19日，20日基本走完。

　　西安站严把疫情关 应对返乡客流

　　20日上午，在西安火车站南广场，来自西安工业大学的两百多名学生，乘坐学校组织的大巴车点对点抵达车站后，在防疫人员的引导下，有序排队进站。为确保学生出行防疫安全，西安火车站实施“一车厢一引导”的全流程服务，为学生提供“专项对接、专人引导、专区候车、专用通道、专口换乘”等服务，有序组织学生进站上车。

(责编：郝孟佳、温璐)

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