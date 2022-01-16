人民网北京1月16日电 （记者孙竞、熊旭)15日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍节日期间疫情防控工作有关情况。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，现在高校开始陆续放寒假，大学生开始返乡。从教育部的角度来讲，对于做好大学生流动过程中以及寒假期间的疫情防控，主要是从四个方面来入手。

第一，放假时间的安排。各地都是按照“一地一策、一校一策”的原则，既要考虑校园和师生学习进展的情况，同时还要特别考虑到疫情防控的形势和各地(包括高校所在地和师生要返乡的目的地)疫情防控的各项措施要求，由各地自主制定寒假放假的时间。在这点上，按照属地管理原则，各高校根据实际情况来做好放假安排。

第二，加强师生返乡途中疫情防控措施的落实。各地各校都要及时在放假前和广大师生讲清楚并反复介绍途中做好疫情防控各方面的要求，包括戴口罩、勤洗手、保持距离、不去人多的地方、不聚集等，所有这些都要按照疫情防控的要求，及时提醒到各位返乡师生。

第三，及时提供健康生活指引。在寒假期间，不管是留校师生还是居家的师生，教育部门都要及时提供健康指引。教育部还将印发关于大中小学学生寒假期间居家或者在校园的健康生活指引的要求，督促在校或者返乡的师生要严格在寒假期间、春节期间落实好疫情防控的各项措施。

第四，做好健康管理。不管是留在学校，还是回到家里，教育部对广大师生都有非常明确的健康管理要求：监测体温变化，随时报告身体不适情况，按照当地疫情防控要求做好各方面应对。整个寒假期间，不管是返乡还是留校、不管是在流动过程中还是回到目的地的师生，都要严格落实疫情防控的各项措施，做好寒假期间的健康管理。

(责编：熊旭、秦华)