1月11日，清华大学、西安交通大学联合线上发布“清华·交大学子共冬奥 寒假在线学习项目”。中国科学院院士、西安交通大学电信学部主任管晓宏，清华大学副校长杨斌，西安交通大学副校长郑庆华，人民网党委委员、监事会主席唐维红出席线上发布会。教育部在线教育研究中心秘书长、清华大学在线教育中心主任汪潇潇，西安交大党委常委、宣传部部长成进分别主持活动。

记者从发布会上了解到，“清华·交大学子共冬奥寒假在线学习项目”将于1月16日正式开启，涵盖了《艺术与科学的交汇促进拔尖创新人才的成长》、《冬奥会与冰雪运动（英文）》等多类课程，由北京冬奥组委运动员委员会主席杨扬等运动健儿，中国科学院院士、西安交大电信学部主任管晓宏和清华大学副校长、教务长杨斌等专家学者主讲。

“希望以本项目为桥梁，助力高校间优质教育教学资源共享交流，携手建设更开放、更融合的中国特色世界一流大学。”清华大学副校长杨斌在致辞中表示，希望通过知识在线共享的新模式，将冬奥会文化、精神传播给广大社会学习者。

“今天两校共同发布在线学习项目，发挥了高校教育资源优势，助力冬奥会文化传播。”西安交大副校长郑庆华表示，期待双方进一步在人才培养、文化传承创新等多方面开启全方位合作，“携手培养担当民族复兴大任的时代新人，为我国教育事业发展做出更大贡献。”

“两校发布在线学习项目，课程很有创意，新意，深意，充分体现了清华大学、西安交通大学的教育创新和责任担当。”人民网党委委员、监事会主席唐维红表示，人民网将用力讲好中国人民热情好客的故事，用科技赋能传播，积极运用先进技术，同各大媒体共襄盛举，为全国人民和世界各地朋友精彩呈现冬奥盛会。

发布会上，中国科学院院士、西安交大电信学部主任管晓宏、清华大学经济管理学院副教授，清华大学积极心理学研究中心常务副主任赵昱鲲等专家学者针对各自主讲的课程进行了简要介绍，并对学子们寄予厚望，希望通过课程的学习，能够启发学生的科学想象力，将所学知识应用实践，希望学子们度过更充实、更美好的人生。

随后，清华大学团委书记张婷介绍了清华大学冬奥会学生志愿者的组织情况。清华大学冬奥会学生志愿者代表余中淇、西安交大十四运优秀学生志愿者王强分别分享了参加志愿服务的心得感悟，表达了青年学子对冬奥会的期待与祝福。

(责编：李依环、秦华)