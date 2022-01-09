王泉月 宋晖

原标题：拼音“o”的读音为何引发争议

现代汉语中含有字母o的汉语拼音共有8组，分别是“o、ɑo、iɑo、uo、ou、iou、ong、iong”。但在这些不同的韵母里，字母o所代表的具体音素并不相同。

普通话中单韵母“o”的实际音值是确定的，为舌面后半高圆唇元音[o]，并且《汉语拼音方案》也明确使用注音字母“ㄛ”来标注，使用汉字“喔”来示范。但在实际中“o”的读音却出现广泛争议，笔者认为主要有以下几点原因：

第一，“o”的读音多样化主要是受“音节本位”教学法的影响，大众不习惯一般不自成音节的韵母发音。

汉语语音的基本单位是音节，小于音节的单位在汉语语音中不能单独出现。基于此，20世纪60年代起中央决定推广“音节本位”教学法以使民众迅速学会拼读、“注音识字”。这一举措成效显著，影响深远。受此影响，大众对于“ɑ、e、i、u”等自成音节的韵母，发音标准基本一致，读音都较为准确；但进行“eng、ong”等一般不自成音节韵母发音时，大众往往很不习惯，因此就会出现标准不一、发音多样的情况。而单韵母“o”单独出现的语音场合仅有极少数“哦”“噢”等无词汇意义的语气词，一般也不自成音节，所以即使是普通话比较标准的教师也会发出不同音值的“o”。

第二，“o”读成“窝”与作为其标准示范字“喔”的读音的历时变化密切相关。

20世纪50年代，“o”的示范字“喔”只有一个读音：“ō”。1950年商务印书馆出版的《四角号码新词典》（第一版）中，“喔”的注音是“o ㄛ 哦 阴平”（“o”为本词典中使用的《拉丁化新文字北方话方案》中的单韵母代表字母，“ㄛ”为注音字母，“哦”是示范汉字，“阴平”为声调），表义为“1：鸡叫的声音；2：感叹词”。而到1958年《汉语拼音方案》发布时，“韵母表”明确使用“喔”作为韵母“o”的示范字，使用“窝”作为韵母“uo”的示范字。以上都说明在这一时期，“喔”有且仅有一个读音“o”，还没有与“窝”同音。

但最晚从20世纪70年代开始，“喔”变成了多音字：1978年《现代汉语词典》第一版中“喔”除了“ō”这一读音，又增加了“ò”和“wō”两个读音。“ō”和“ò”对应的是叹词，“wō”对应的是象声词“公鸡的叫声”——将汉语拼音“o”读作[wo]音值（与“窝”同音）应是从此时开始的。

到了1985年，国家语委、国家教委和广播电视部联合发布了《普通话异读词审音表》，其中又明确规定：“喔wō（统读）”。这一读音直到2016年最新修订版中都没有做出新的审定，一直延读至今。

综上，作为标准示范字的“喔”的读音至少发生了三次比较大的历时变化：1.ō；2.ō、ò、wō；3.wō。而最近这一次的读音变化应该是大部分人把“o”的示范汉字“喔”读成了wō（与“窝”同音）的原因。

第三，“o”读成“欧”很大可能上是受英语发音影响。

《拼音“o”读“欧”还是“窝”？》一文中提到“教育主管部门下发的教学标准是认定‘o’为单元音，发音念‘欧’”。实际上这一表述存在语言学常识性错误。因为“欧”并不是单元音，怎么可以作为单元音[o]的读音示范字呢？“欧”的拼音为“ou”，包括王力、叶蜚声、徐通锵等在内的诸多语言学家认为其音值为[ u]，是非常典型的复元音。我们有理由怀疑，“o”读成“欧”可能是受到英语发音的影响，按照英语字母o的发音去读了。

从语音学来说，“o”的发音和“e”的音值发音区别很小，仅在于嘴唇圆展的不同：自成音节的“e”是舌面后半高不圆唇元音，而不自成音节的“o”是舌面后半高圆唇元音。因此，可以用大众习惯、标准统一的“e”带出“o”的准确发音，即先发“e”的音，然后将双唇拢圆就是“o”的准确发音。

需要强调的是，“o”是单元音，因此发音时拢圆双唇后唇型不能变。关于其示范字，考虑到《汉语拼音方案》中原示范字“喔”的发音已经发生了改变，教学时可以用“哦”或“噢”来标注“o”单独时的发音。值得注意的是，大部分学者从传统音韵学和现代实验语音学等不同角度都论证了“o”在和声母“b、p、m、f”相拼时，受其唇音特征影响产生协同发音，并非一个唇形、舌位都没有变化的单元音，而是带着一个介音[u]。这样，“bo、po、mo、fo”等音节的韵母实际上听起来和“duo、tuo、nuo、luo”等音节的韵母非常相似。作为教师，应该了解“o”“uo”韵母的实际发音，根据需要变通教学。

（作者：王泉月、宋晖，分别系北京第二外国语学院文化与传播学院国家语言规划与治理研究中心讲师、教授）

(责编：李依环、代晓灵)