徐性初院士。大连理工大学供图

人民网北京1月4日电 据大连理工大学消息，中国科学院院士、我国精密机床设计及工艺专家徐性初同志，于2022年1月1日因病医治无效，在北京逝世，享年88岁。

徐性初院士主持研制了我国第一台一米纵动光电比长仪、以激光波长为基准的刻制一米光栅和磁栅母机等，为我国精密加工科学技术的发展与应用做出了重要贡献。曾获国家科技进步一等奖、国家有突出贡献中青年专家称号等。

徐性初院士。大连理工大学供图

据悉，徐性初1934年1月7日出生于天津市，1951年至1955年就读于大连工学院（现大连理工大学）机械系金属切削机床及工具专业，后一直在原机械工业部工作。1993年当选为中国科学院学部委员（院士）。

他长期从事精密计量及精密量仪研制和精密加工及超精密机床设计及制造工作，解决了一系列实际应用中的关键技术问题；开发了超精密机床及超精密加工技术，先后研制成功超精密车床、超精密铣床及高精度圆度仪等新产品；还主持研制了高效率超精密机床、能轻触定压超精定位的刃磨钻石设备等。（李依环、实习生陈雪婷）

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