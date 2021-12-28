原标题：“天价考研房”：市场规律还是商家“任性”？

2022年全国硕士研究生招生考试于12月25日至27日举行，全国报考人数达到457万，创历史新高。多地不少考点周边的酒店、宾馆成了“紧俏货”，变得一房难求，有的“考研房”甚至涨价超10倍。

记者采访考研学生了解到，学生普遍的想法是“最关键的两天，硬着头皮花多少钱也得住一个离学校更近一点的。”

“考研二战”的江苏南京考生小吴，对“考研房”的选择已经有了经验，为确保考研顺利“上岸”，在考点公布当天就预定了考点附近的一家酒店。“大概是平时3倍的价格，越晚预定越贵，我去年因为舍不得高价住酒店，就住得很远，路上要一个多小时，有一科考试，因为路远堵车差一点没赶上。”小吴说。

外地来成都考研的学生小张告诉记者：“很无奈，平时每晚55元一间，这几天每晚却要565元一间。我心里真的不平衡，父母给我的一个月生活费才1000元，还不够住两天酒店，但为方便考研只能咬牙‘出血’。”

上述问题并非个例，记者走访南京仙林大学城的考点附近，宾馆、酒店、民宿房价普遍涨价。记者检索多个旅游APP，发现当前多个城市考研考点周边各类型宾馆酒店价格均出现不同程度上涨，甚至有些涨到平时价格的10倍左右。在广州，某高校考点旁平时80元一晚的房间，近日因考研上涨至700多元；在南昌，南昌师范学院考点附近20多家酒店宾馆的工作人员大多向记者表示“考研期间早就没房了，有的学生在两个月前就开始预订了，房价也比平时上涨了约5倍”。

全国多地考点周围“一房难求”，一些不好住甚至不能住的空间也以高价卖出。

沈阳一个宾馆经营者表示，考试期间她把空闲的杂物间简单打扫后也卖出去了。她告诉记者“这个房间10平方米左右，只有一张床，没有窗户，考试期间也能卖到300多元一晚。”另外，南京清沐精选酒店通淮街店的经理告诉记者：“现在已经没有房间了，如果你要住，可以把员工宿舍给你住。嫌价格贵可以去江北找酒店，那边便宜，不过到考点需要坐1个多小时的地铁。”还有宾馆的大堂沙发、办公室也成了“客房”，郑州王先生的孩子因为打篮球扭伤了脚，他只好陪着孩子来考试。王先生告诉记者：“没想到房间如此紧俏，给孩子花高价定了一个小单间，自己只能睡大堂沙发了，还有一些家长花钱住在宾馆的办公室。”

部分商家道出了自己的“苦衷”。“现在赶上‘疫情’，平时客流量少，根本赚不到钱。而研究生考试、公务员考试期间集体涨价已是约定俗成的事，并非哪一家单独提价，大学城附近的酒店都是如此。”还有一些商家表示：“省考、国考都有好几万人在考，这个都是明码标价的，你愿意住就住，也没人强迫你。”

记者从多地市场监管部门了解到，近年来各地针对“天价考研房”现象的举报投诉数量不少，但治理却缺乏成效。多地市场监管部门工作人员称：“酒店有自主定价权，如果酒店是明码标价且没有价格欺诈行为，监管部门就没有对涨价进行干预的法律依据。关键在于在实际操作中对‘过高’没有明确的界定，现有相关法规比较模糊，监管确有难度。”

江苏省市场监督管理局工作人员称，对于明码标价标低，实际成交金额高的，是我们监管的重点，同时对于涨幅过高的商家，我们也进行了一些约谈。价格适度上涨符合市场预期，但是商家如果存在价格过高、单方面退租、明码标价与成交价格不符等行为，消费者可向市场监管部门投诉。

记者调查发现，一些因“考研房”紧俏而产生的相关问题在多地均未能被有效纳入监管部门视野。如向考生出售“办公间”“沙发房”等行为明显违反相关规定，不仅侵犯了消费者的公平交易权，也有可能对消费者的人身安全造成损害。根据我国有关规定，酒店、宾馆经营者不得将非经营用空间出售给消费者，住宿空间应满足相关安全卫生规定。

中国人民大学商法研究所所长、中国消费者协会副会长刘俊海曾公开表示，“天价考研房”实际上是披着“定价自由”的外衣侵害消费者合法权益。考生在交易中明显处于弱势地位，是在迫于“花钱买顺利”心态下的“刚性需求”才接受“天价”房费。在考研期间酒店“任性”涨价，有违《民法典》中关于公平原则的相关规定，而且酒店宾馆借机宰客显然有违市场伦理。

刘俊海建议，要完善相关法律法规，厘清“合法涨价”和“违法涨价”的法律界限，各地相关部门可在综合考虑多方面因素的基础上制定指导价格，依法对明显不合理、不合法的哄抬价格、串通涨价行为进行打击。（记者李雨泽 毛俊）

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