柏鑫 孙竞 实习生丁元贺

20年的时间里，她用爱心照亮盲孩子脚下的路，用教育智慧打开视障世界的另一扇窗，用责任与担当撑起特殊教育的一片湛蓝天空。

20年的特殊教育生涯，她让700多个盲孩子走出校园，在人生的道路上挺起胸膛向前走；她让特殊教育之花盛开在南山上，之种播撒在巴渝大地，之根系于大江南北。

用智、用情扮演好“妈妈”“老师”“校长”三个角色，重庆市特殊教育中心校长、教师李龙梅引导盲孩子们绽放出生命的光彩。

给盲孩子的世界打开一扇心窗

2001年，37岁的李龙梅因为倔强、好强、坚韧的性格被组织选中，被调任重庆市担任盲人学校副校长。

巴掌大的学校，陈旧灰暗的教学楼，简陋落后的教学设备，狭窄潮湿的学生宿舍……这些都在李龙梅的预想之中，但盲孩子身上散发的异味和呆滞的面容、视障教学的简单重复枯燥、视障教育交流沟通的难度之大，让有着十几年教学经验的李龙梅始料未及。

“听说您很漂亮，我可以摸一摸您的脸吗?”那年冬天的一个早上，一个穿着破烂、流着鼻涕的盲孩子在校门口专门等待李龙梅，泣诉了自己从小因残疾被父母遗弃、在福利院长大的经历。就是这样一个温柔的抚摸，彻底唤醒了李龙梅内心深处的母性，她决定首先从“妈妈”这个角色做起。

在日常生活中，李龙梅照顾学生，是盲孩子的“守护者”。原来学校的厕所脏臭，她就从街上买来刷子、水管、清洁剂，坚持每天利用午休时间带头清理下水道、刷洗厕所，解决了学校厕所长期以来脏臭的问题。学生寝室没有独立卫生间，她就和老师们分头带孩子来到自己的寝室，为他们洗澡、理发，喷上花露水，让生活变得更加干净整洁。

10年家访，李龙梅了解学生，是盲孩子的“知心妈妈”。10年间，她带着全校教师累计家访行程3万多公里，受访学生近300人次，覆盖重庆30多个区县及周边省市边远地区。李龙梅带着母爱出发、一路行走，她给视障孩子黑暗的世界带去了光明和温暖，让无数的孩子、家长热泪盈眶，也深深打动着社会公众。

让残缺的生命绽放别样精彩

“视障教育的意义就在于点‘草’成‘花’，改变残疾孩子命运，让他们自食其力、有尊严地活着。而在这一方面，教师需要发挥很大的作用。”李龙梅说道。

让残疾孩子有一技之长，是特殊教育的首选。“不让一个孩子掉队！”李龙梅带头对参加中医康复保健职业教育的孩子进行悉心指导，学校该专业历届毕业学生全部达到中级按摩师水平，就业率达100%。学生们凭借一技之长实现了脱贫，获得了有尊严的生活。

2013年5月，拿到高考录取通知书的盲学生张书江从山东德州赶回学校向李龙梅和老师们致谢。而在十几年前，残疾人考大学，这对特殊教育学校来说，简直是天方夜谭。

李龙梅认为，随着社会的进步，盲孩子同样需要接受高等教育，而且需求很强烈。2001年底，她独自一人毅然北上来到长春大学谋求合作支持。2002年，长春大学特殊教育学院在学校设立重庆远程教育基地，对学校高中教育进行远程辅导。迄今为止，学校已有320多名学生考入大学。

有着丰富科研经验的李龙梅，还敏锐地意识到特殊教育领域普遍存在课程设置落后、人才培养单一化的突出问题。为此，李龙梅以“突出‘特’字、以人为本、特教特办”为指导原则，根据盲孩子听觉、触觉相对发达的特点，重点打造音乐、体育、美工等特色课程，在艺术熏陶、体育锻炼中发掘潜能，在教育中实现心理康复，让残缺的生命绽放别样精彩。

让特殊的事业成就教育公平

特殊教育事业发展是国家教育事业跨越发展的一个缩影，进入新世纪以来，发展特殊教育成为推进教育公平、实现教育现代化的重要内容。20年来，李龙梅也一直为特殊教育事业发展奔走呼吁。

李龙梅不断改善办学条件，给盲孩子创造更好的学习环境。多年来，她数次到市区教委、残联、福利基金会、红十字会和企业争取支持。这些年，破旧的桌椅换成了防摔碰的崭新课桌；盲文图书馆、多媒体教室和电子阅览室陆续建起；盲文点字制作设备重新添置，老师们再也不用熬夜加班刀刻手印盲文试卷。2011年，学校正式搬迁并更名为重庆市特殊教育中心，校园环境优美，设施齐备，按照专业标准建成了“扬帆音乐厅”，为盲孩子搭建了展示才能的坚实平台。

李龙梅努力锻造教师队伍，辐射引领西部特殊教育。她陆续请来朴永馨、钱志亮、彭霞光等国内知名特殊教育专家到校开展“头脑风暴”讲座，带头实施“青年教师励志优才计划”，着力培养特殊教育事业接班人。李龙梅还组织学校教师积极结对帮扶四川、新疆、西藏地区特殊教育学校，与新疆乌鲁木齐盲校、西藏日喀则特殊教育学校开展定期互派教师跟岗交流学习，充分发挥学校的示范引领作用，带动西部地区特殊教育发展。

20年的辛勤耕耘，李龙梅收获了爱的回报，先后获得十余个市级荣誉表彰。2013年，李龙梅获“全国三八红旗手”荣誉称号、全国道德模范（敬业奉献）提名奖；2014年，享受2014年国务院政府特殊津贴；2017年，光荣当选为党的十九大代表；2021年，当选为全国教书育人楷模，被评为重庆市优秀共产党员、重庆市先进工作者。

面对荣誉，李龙梅一笑置之：“在生活中，能看到我的每一个孩子挺起胸膛的样子，这就是我今生最大的欣慰！”

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(责编：任一林、秦华)