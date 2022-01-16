人民网北京1月16日电 （记者孙竞、熊旭) 高校人员密集，师生流动性大，校园疫情防控有哪些难点？ 在15日下午举办的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，从大学校园来讲，在疫情防控方面存在着比较多的特点或者是难点。

王登峰指出，第一方面，高校校园人员密集，而且社会交往、社会接触面非常广。当前高校正在陆续放寒假，意味着大学生将要返乡，因此涉及到全国城乡各地，人多、面广、流动性大。

第二方面，由于高校隶属于不同的部委、不同的地区、不同的地方，所以高校的疫情防控工作如何和属地更加顺畅、更加有机地结合，是在疫情防控中遇到的一个比较大的困难。例如，有的是教育部直属高校，有的是其他部委直属高校，有的是省属、市属高校，在疫情防控的各项政策、保障措施方面，可能存在一些不一致的地方。特别是当应急性的事情发生时，高校如何和属地更加密切地配合，属地如何更好地支持高校做好疫情防控应急处置，是经常会遇到的一个难点。

第三方面，从高校的角度来讲，一旦出现疫情，如果实行封闭式管理，就涉及到校内师生的生活用品和疫情防控物资储备的问题。这对于一所几万人的高校来讲，校园里的学生学习、生活、购物等方面的需求，以及防疫物资的储备，会构成一些压力。

王登峰提到，从教育部对疫情防控工作的要求来讲，主要是从四个方面做好工作。

第一，要增强责任意识。对高校来讲，首先要做好常态化的疫情防控，不管是在涉疫地区还是当前没有疫情的地区，都要严格落实高等学校疫情防控技术方案的各项措施，包括健康管理，以及校内校外活动所应遵守的疫情防控各项要求。即使是在低风险地区，防控技术方案的各项要求的落实也是至关重要的。

第二，要做好应急演练，确保一旦出现疫情，能够及时启动应急方案。应急预案就是在一旦出现“一失”的情况下能够及时采取应急措施，把疫情影响控制在最小范围内。另外，对于已经返乡的师生来讲，如果当地出现疫情，或者在离开校园之前可能涉及到密接或者是次密接的情况，高校也要把这方面的疫情防控工作做到位。比如天津这次出现疫情之后，高校及时通知到已经返乡的几十万大学生，让他们第一时间到社区报到，第一时间做核酸检测，第一时间落实各项防控措施。

第三，要加强人文关怀。不管是留在学校的师生还是返乡的师生，对校内的师生，要做好生活保障和心理安慰。对于返乡的师生，要督促他们做好日常的健康管理，严格落实疫情防控各项措施和要求。

第四，对于高校疫情防控的各项措施，不管是常态化的疫情防控还是应急预案，都要进行及时检查和督促，确保每一项措施都能够落到实处。

(责编：熊旭、秦华)