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2022年上半年中小学教师资格考试（笔试）报名今日启动

2022年01月24日09:48 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月24日电 （记者李依环）根据教育部考试中心安排，2022年上半年中小学教师资格考试（笔试）今日正式启动报名工作。此次笔试在30个省（自治区、直辖市）举办（西藏目前仅在下半年举办）。考生须按照本省（自治区、直辖市）报名公告要求，在规定日期内完成网上报名、资格审核、缴费等事项。

考试实行网上报名 笔试将于3月12日举行

中小学教师资格考试（笔试）日程安排。人民网制图

值得注意的是，此次考试报名开始时间原定于1月14日，鉴于部分省份突发新冠肺炎疫情，故延迟至1月24日启动。当前，各省（自治区、直辖市）的报名公告已陆续上网。根据各地的公告，本次考试（笔试）将于3月12日举行。

记者了解到，中小学教师资格考试实行网上报名。考生可在报名期间登录教育部考试中心网站，中小学教师资格考试项目主页，按照栏目指引进行网上报名。省级教育考试机构负责考生网上报名、缴费，审查和确认考生信息。考生报考有关信息在审核前均可以自行修改。

考生须在报名前要仔细阅读本省（自治区、直辖市）中小学教师资格考试（笔试）报名公告中的各项内容和规定，并充分了解报考所需的各项条件。同时，在报名系统中首先要求考生进行“诚信考试承诺”确认，否则拒绝报名。考生本人须如实填写户籍所在地、居住证申领所在地、是否在校生、是否师范专业等信息，并按照格式要求上传证件照。

2022届高校师范生可参加免试认定改革

近日，教育部印发《关于推进师范生免试认定中小学教师资格改革的通知》（下称《通知》），在教育类研究生和公费师范生免试认定改革基础上，继续在有关高等学校师范生中开展免试认定改革。

根据高等学校师范类专业办学条件和办学质量审核结果划定免试认定改革范围，2017年及以前加入国家中小学教师资格考试改革试点省份的高等学校相关师范类专业，自2022年起可以参加免试认定改革。

《通知》明确，实施免试认定改革的高等学校，根据师范生教师职业能力标准，建立健全师范生教育教学能力考核制度，考核制度包含培养过程性考核和师范生教师职业能力测试。

此外，根据自愿原则，符合免试认定改革条件的教育类研究生和师范生可自行参加国家中小学教师资格考试，申请认定相应的教师资格。

(责编：李依环、秦华)

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