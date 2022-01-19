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2022年全国教育工作会议召开

2022年01月19日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：报 纸

　　 2022年全国教育工作会议1月16日至17日在北京召开。会议强调，在“两个大局”背景下，教育内外环境发生深刻变化。必须跳出教育看教育、立足全局看教育、放眼长远看教育，准确识变、主动求变、积极应变，抓住重大机遇，开创教育新局面。

　　 要深刻认识和把握现代化经济体系转型升级对教育的迫切需求，培养大批适应经济社会发展需要的人才。会议明确了2022年教育系统工作重点，包括要大力发展适应新技术和产业变革需要的职业教育。优化发展环境，增强职业教育适应性，提高内涵质量。要创新发展支撑国家战略需要的高等教育。推进人才培养服务新时代人才强国战略，推进学科专业结构适应新发展格局需要，以高质量的科研创新创造成果支撑高水平科技自立自强，推动“双一流”建设高校为加快建设世界重要人才中心和创新高地提供有力支撑。

　　 会议指出，过去一年，教育系统坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、从规律上办教育，着力把习近平总书记关于教育的重要论述有效转化为教育发展导向、政策举措和工作方法，党史学习教育成效显著，落实立德树人根本任务向纵深推进，人民群众教育急难愁盼加快破解，服务支撑国家战略有力有效，教育高质量发展的保障条件得到提升，党的领导和党的建设切实加强。

　　 会议强调，深刻认识和把握在中华民族伟大复兴历史进程中教育的先导地位，下好教育先手棋；深刻认识和把握百年变局和世纪疫情交织叠加给教育带来的外部挑战，锲而不舍实现既定目标；要深刻认识和把握人民群众不断提高的教育期盼，推动教育改革发展成果更多更公平惠及全体人民。（记者刘博超）

(责编：郝孟佳、李依环)

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