人民网北京1月20日电 （周静圆）“把中国民航大学积累70年对国外装备运维和国际规章的研究，跟我国航空制造业的自主创新发生碰撞，才能产生巨大效应。”日前，中国民航大学校长丁水汀在接受人民网专访时说。

丁水汀指出，当前，作为国家重要战略先导产业的航空运输业，进入了自主装备导入期、领先创新起步期、战略对手遏制期“三期叠加”的重要战略机遇期。作为国家战略产业的航空制造业，进入了由“跟跑、并跑”到部分“领跑”的快速发展期。大学既要瞄准国际学术前沿，更要结合区域经济发展和国家重大需求，科学识变、积极应变、主动求变，提前布局学科、专业和科研，才能不断提升服务区域和国家发展的战略能力。

丁水汀介绍，中国民航大学正在打造“五纵一横”的科技发展战略主题，“五纵”就是围绕民机安全性与适航、空域融合安全运行、未来机场及智能装备、下一代通用航空运输系统、民航环境与可持续发展等五大发展主题部署科技创新发力点，成立五大研究院，“一横”就是国际航空法学协同研究中心。“‘五纵一横’就是民航大学未来科技创新的新磁场。”

据了解，近年来，中国民航大学已构建由“顶尖安全、一流交通、知名航宇、精品信息、交叉理学、特色文管”六大学科群组成的民航顶尖学科生态体系，全面打造“五纵一横一园一院”的科教发展新格局，打造分类卓越新雁阵，培养高水平国际化创新型和应用型人才。

谈到中国民航大学在推动城市与高校协同发展方面的探索，丁水汀表示，航空航天产业是天津市重点发展的12条产业链之一，中国民航大学积极融入区域经济发展，建立大学科技园，成立天津市航空航天人才创新创业联盟，形成集聚效应，推动成果转化，为区域经济发展助力。

丁水汀表示，面向未来，中国民航大学将坚持以立德树人为根本，着力培养高端应用型、创新型、国际化人才；全方位推进人才评价体系改革，打造分类卓越新雁阵，助力形成民航强国建设的人才生力军；加强产学研深度融合，促进科技成果转化，鼓励教师将科研成果写在祖国大地上。

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