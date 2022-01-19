人民网北京1月19日电 （周静圆）“在从脱贫攻坚向乡村振兴转换的时代背景下，一个学生的成长和发展，甚至关乎他家庭本身的变迁。”日前，中国科学院院士、兰州大学校长严纯华在接受人民网专访时说。

大学与所在城市息息相关，在严纯华看来，兰州大学和兰州是相辅相成的关系。兰州大学是兰州唯一的“双一流”建设高校，这也给兰州大学赋予了更大的责任。

“从人才、文化、科技三方面提供有力支撑，我们才能够与城市同频共振、相得益彰，这样就会形成兰州与兰大良好的互动关系。”严纯华说。

谈到兰州大学如何加快形成自我造血机制、实现高质量发展，严纯华立足于兰州大学的积累和特色，提出两个方面的措施，首先是人才的“稳、培、引”。在学校经费与东部地区的一些高校难以匹敌的情况下，兰州大学坚持把资金优先用到人才队伍建设上，让人才能够感受到学校对他们的支持和尊重。

第二个方面是，不断地解放思想。严纯华认为，东西部地区的差异，除了经济和硬指标，还有思想、观念、格局的不同。老师和学生要具有国际视野、全球格局，这样才能够了解科技、了解文化、了解社会发展的大趋势；才能更加深刻地体会“百年未有之大变局”，体会在中华民族的伟大复兴历程当中，我们必须经历的考验与挑战。

自从2017年担任兰州大学校长以来，严纯华深切地感受到中西部地区教育发展的不平衡和不充分性。他说，作为一所大学，不能“等靠要”，更不能“躺平”。就兰州大学来说，在基础学科方面要夯实基础、巩固积累，丰富学生的成长营养；在特色学科方面要拔尖，做出亮点。

如何振兴中西部的高等教育，严纯华提出，一要人才先行，二要科技支撑，三要与社会互动。中西部高校的发展要量体裁衣、因地制宜，根据区域社会发展的阶段性特征和与其他地区的差异性，发挥自身特色。

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