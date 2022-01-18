原标题：课后服务从“常态化”走向“高质量”

“课后服务基本实现全覆盖。各地各校‘一校一案’制订了课后服务方案，普遍开展了课后服务，基本实现了‘5+2’全覆盖。有91.7%的教师参与提供了课后服务，自愿参加课后服务的学生比例提高到目前的91.9%。”2021年底，教育部发布的一系列课后服务数据让人看到了各地为推动“双减”工作所做出的努力。

寒假即将到来，学校课后托管班再次成为不少家庭的选择。课后服务，如何做到让孩子喜欢，让家长放心，让老师舒心，这是摆在学校面前的一个难题。学校有哪些积极的措施来推动这项工作？课后服务项目质量如何提升？记者日前进行了调查采访。

1.如何为学生全面发展提供更多可能

从2021年秋季学期开始，每日下午，大多数中国孩子的课表有了新变化。

“小学课后服务为周一至周五下午，每天2课时（法定节假日除外）。第1课时主要安排自主作业辅导答疑（学生自主课程），第2课时主要安排学科拓展、益智游戏、创新素质拓展课程。”北师大庆阳附小校长孙定国说。

玩转魔方、学唱英文歌曲、沙画、趣味编程、主持、经典诵读、乒乓球、田径、武术等课程都成为孩子们的自选项。

教育部基础教育司司长吕玉刚在2021教育金秋系列新闻发布会上表示，学校课后服务要体现办学特色，充分挖掘教师潜力，既要为有困难的学生答疑辅导，指导完成作业；又要开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，拓展学生学习空间，努力满足学生不同学习需求。

在深圳南方科技大学教育集团第二实验学校，课后服务由“兴趣社团+学业辅导”并行的方式推动课后延时。“基于‘兴趣社团’内容的课后延时服务主要是学生根据自己的兴趣爱好选择，满足学生的个性需求，学生参与率100%。基于‘学业辅导’的课后服务主要是针对学生的学科学习，每天的课后作业完成，参与率67%。”深圳南方科技大学教育集团第二实验学校唐晓勇说。

家长感受怎样？

记者在调查中发现，家长对于课后延时服务是非常支持的，特别是双职工家庭。不仅解决双职工家长接孩子的问题，而且解决没有时间和精力辅导学生写作业的家长的后顾之忧。

“对于家长来说，他们一个核心需求就是，孩子在学校高质量完成作业。‘高质量’完成当天的作业是一个很高的要求，也对学校提出了挑战。”唐晓勇告诉记者。

课后服务不仅是满足家长的托管需要，更是为学生提供更为充裕和丰富的学习机会，为其全面发展提供更多可能。北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心常务副主任辛涛表示，一方面，让学有困难的学生得到更为有效的补习辅导，能够跟得上、有信心；另一方面，让学生有机会参与丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，能够有拓展、有突破。学生可以根据自身需要和兴趣爱好选择适宜的课后服务，形成自己的专属课程表。

2.如何满足不同学段、不同层次学生兴趣

在课后服务实施一个星期之后，杭州市萧山区新街小学校长俞雅萍发现，低段孩子作业做完，图画已画厌，看书也看烦，除了发呆无事可干。

开始时，学校实行全校教师支援政策，把晚托管理任务均分到所有老师，比如一年级某班的第一节晚托管理者可能会是执教六年级的老师。由于管理教师不熟悉学生，学生也不熟悉教师，而且一个星期教师只负责一节晚托，也不可能开展有持续性的课程或活动，几乎所有的老师就是坐在教室里看孩子，保证安全即可。而这，对于刚进入小学的一年级小朋友来说，就会感觉很无趣。“我们都知道，低段孩子的课业负担轻，天性爱玩，如何设计出适合低段孩子的活动，成了学校亟须解决的一个大问题。”俞雅萍说。

怎么办？在“双减”政策的背后随之而来的是“双增”：增体育、增艺术。

经过校领导积极争取，多方协调，新街小学低段学后托管X课程终于来了！一、二年级开设了1+T+X课程：1是基础管理，在规定时间内完成课后作业，开展自主学习；T是体育锻炼，给孩子们充足的时间锻炼体能；X是内容丰富、形式多样的拓展课程。学校聘请的X课程教师都经过仔细考查，毕业于正规师范专业院校，具有丰富教学经验。

“政策推行初期遇到磕磕碰碰、不尽如人意之事很正常。做好家校沟通，在不断完善中前进，才能让‘双减’发挥最大作用。”俞雅萍深有感触。

孙定国也发现同样的情形，他发现，在延时服务时段，有的学生状态不是很好，效果也会相应打折扣，低段孩子尤为明显。他建议，根据年级特点和孩子的实际需求，设计灵活的延时服务时间。

湖南长沙高新区白马学校是一所农村学校，家长在课后服务中对作业辅导的需求更大。为提升作业辅导的效果和质量，学校对作业辅导的时间、内容和方式做了细致部署，对教师排班精准到每个课时，学生在教师的指导下尽可能在学校里完成作业，教师重点辅导当天知识掌握有困难的学生完成作业。

白马学校副校长贺慧华的手机里，有不少她拍下的短视频，那是孩子们运动的情景。学校利用课后服务时间开设了篮球、小排球、定向越野等体育社团，基本满足学生体育培养的需求。

贺慧华说：“定向越野是学校的特色体育项目，如果孩子在社团学习中表现优秀，学校将搭建‘培优提升’的平台，鼓励有特长的孩子加入校队训练，充分发挥学生的专长。”

3.如何解决师资短缺，为学生解决专业化服务

全校在编教师79人，76人参加晚托管理工作，占比为96%。这是新街小学教师参与课后服务的比例；全国的比例是91.7%。

不少校长反映，教师参与学生课后托管面广，工作时间延长，教学时间和精力被分散，加大了学校管理的难度。

作为课后服务的实施者，学校是这项政策推行的关键所在。“就当下而言，课后服务的提质增效，首要解决好师资分配的问题。但考虑本校教师的承受能力、专业实力，很多情况下只能做简单的管理者。而且有些低年级教师，对高年级学生作业也难以解答，管理效果不佳。”俞雅萍认为，如果要提升管理质量，势必需要购买服务，通过外聘专业教师、具有资质的社会专业人士或志愿者参与课后服务，为学生提供更加个性化、专业化的托管服务，但是这样又需要一笔较大的资金。因此，这个难题急需政府出具指导性意见。

教育部相关负责人曾表示，要关心爱护教师，可统筹安排教师实行“弹性上下班”，对参加课后服务的教师给予相应补助。一些学校探索与社会资源的衔接，北师大庆阳附小尝试艺术类的剪纸、花艺等课程，学校聘请当地有名的民间剪纸大师、花艺老师进行授课。

北师大广州实验学校根据家长需求，采用面向社会招标、整合学校现有资源、结合家长资源等途径与社会资源衔接。副校长史剑介绍，学校邀请家委成员对当地符合资质的托管机构进行考察和调研，对入围的托管机构进行公开招标，选取管理规范、师资力量好的机构进行托管合作，通过专门的430App管理平台对参加托管的学生进行过程性课程发布、选课、缴费、每日反馈等。通过过程性管理，保证了托管质量的提升，使学生乐学、家长放心。

（本报记者 靳晓燕）

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