原标题：寒假到来，假期如何做好防疫？大学生能否返乡？

近日，我国多地出现本土疫情，奥密克戎为防疫带来新挑战。学校人员密集、流动性大，是疫情防控的难点。寒假到来，疫情下的“期末季”如何安排？假期如何做好防疫？大学生能否返乡？

提前放寒假，组织线上考试，提供核酸检测服务，“点对点”送站……近日，多所高校发布暖心举措，保障学生安全有序流动。

北京多所中小学发布通知，1月17日至21日寒假前最后一周，学生不到校，改为居家学习或线上教学。居家期间，教师将通过线上家长会、线上家访等形式，做好学生答疑辅导和心理健康教育工作。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，各地要按照“一地一策、一校一策”的原则，根据实际情况做好放假安排，既要考虑师生学习进展等情况，还要考虑疫情防控形势和各地疫情防控各项措施要求。

对于因疫情等影响而留校的大学生，教育部体育卫生与艺术教育司一级巡视员郝风林表示，各地和高校要加强寒假期间的校园管理，及时调整优化校园后勤管理措施，确保各类生活物资供应“量足价稳”。同时要做好春节慰问，通过发放生活物资、防疫物资等方式，有力保障寒假留校师生的学习、工作、生活。对于家庭经济困难，需要临时救助的学生，要及时发放临时救助资金，保障正常生活需求。

记者了解到，目前河南高校已全部放寒假，留在校内的大学生有2.16万人，分布在38所高校，各方面保障充分。陕西低风险地区高校也已陆续放假。1月9日起天津所有线下教育教学活动停止，12日起大中小学全部放假，域内所有学校实行封闭式管理。

王登峰表示，高校要增强责任意识，切实落实常态化疫情防控各项措施，并做好应急演练，确保一旦出现疫情能够及时启动应急方案。同时，要加强人文关怀，做好校内师生的生活保障和心理安慰。

王登峰提示，各地各校要加强师生返乡途中疫情防控措施的落实，及时提醒返乡师生戴口罩、勤洗手、保持距离、不聚集等。对留校和返乡的师生都要做好健康管理，包括监测体温变化，随时报告身体不适情况等，严格落实疫情防控的各项措施。（记者徐鹏航）

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