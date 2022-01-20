人民网北京1月20日电 （记者李依环、孙竞）中国核工业功勋奖章获得者、中核集团科学技术委员会名誉主任、中国工程院院士潘自强，于2022年1月19日因病在北京逝世，享年85岁。

潘自强院士。图片来源：光明日报微博

据悉，潘自强院士是湖南益阳人，我国著名的辐射防护专家，1957年毕业于北京大学。1997年当选为中国工程院院士。历任中国科学院原子能硏究所硏究室副主任、主任、硏究员，核工业部安防环保卫生局副局长、局长，中国核工业总公司安防环保卫生部主任、科技委副主任，兼任中国原子能研究院研究员、博士生导师等职。1996年获摩尔根学者奖。

潘自强院士在我国辐射防护学科发展初期，提出了实用保健物理学框架，在保证核武器研制和核能发展中，完成多项监测技术和方法，对我国辐射防护学科体系和基础结构的建立、开拓和发展作出了重大贡献。

潘自强院士学识渊博、为人谦和，多年来始终工作在工程科技研究与实践第一线。率先开展、参与并指导完成“全国环境天然放射性水平调查”；在秦山核电站选址的环境影响审查中起了重要作用，为我国核电环境影响评价提供了技术基础；积极推动“核和辐射事故应急体系”的建立，多次主持编制“国家辐射防护标准”。

在中国工程院网站的自述文章中，潘自强院士曾这样写道：“在几十年辐射防护和环境保护生涯中，这些甜酸苦辣给予我的最深刻的体会是：辐射防护是保障安全的科学，在科学面前要坚持真理，不能惧怕来自各方面的压力。”“我深信，核能是人类明天的主要能源。我更深信，人类在明天将会更安全地驾驭核能为自己服务。”

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