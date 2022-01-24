人民网北京1月24日电 （周静圆）“在人才培养方面，我校形成招生、培养、就业、校友全链条的体系。”上海交通大学党委常委、宣传部部长胡昊在接受人民网专访时说。

高校的根本任务是立德树人。在落实新时代人才强国战略方面，胡昊表示，目前，上海交通大学形成了价值引领、知识探究、能力建设、人格养成“四位一体”的育人理念，将厚植家国情怀与立德树人紧密结合，以价值引领为主线，构建“五育”融合的高水平创新人才培养格局，致力于培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

近日，由人民网发起的高校互联网“大思政课”共建机制在2021人民网大学校长论坛上启动，上海交通大学成为首批互联网“大思政课”共建高校。胡昊介绍，学校在“大思政课”上做了很多尝试，例如，把在脱贫攻坚、科技创新、抗击疫情中涌现出来的一些先进的典型人物都转化为思政课教学的教材，让思政课更加鲜活，引导学生把论文写在祖国大地上，将自身发展规划与国家发展、社会需求结合在一起，为民族复兴贡献力量。

近年来，上海交通大学坚持以学生为中心，以提升人才培养质量为核心，以培养创新型领袖人才为目标。“我们在很多方面注重学生创新能力和家国情怀的培养。”胡昊说，在学生创新创业方面，学校通过开展“挑战杯”“互联网+创新创业大赛”等比赛，培养创新能力，同时给年轻校友创业提供支持；在学生就业方面，引导同学们到祖国最需要的地方、国家重点行业建功立业。

谈到高校如何对接国家战略、推动原始创新，胡昊表示，首先，高校要发挥在基础研究领域的引领作用，以原始创新为社会发展提供不竭动力。第二，要在科学研究上自立自强，打好关键核心技术攻坚战，不断提升前沿科技创新研发和关键技术的全球影响力。如上海交通大学围绕大海洋、大健康、大信息等方面做出相关布局，全面服务国家创新战略需求。第三，在交叉学科方面，面向国家重大需求，要不断突破学科的边界，在培养具备多学科视野和交叉研究思维的创新人才上有所作为。

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