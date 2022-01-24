原标题：讲好“一餐一饭”里的红色故事

“没多久，周边的榆树叶几乎都被吃光了，哪怕饿到全身浮肿，工程兵战士们也没有停下施工的脚步。为了保持高昂的精神状态，确保试验基地如期完工，战士们时常在施工前齐唱军歌，鼓舞斗志。向前！向前！向前！……”

这是少年儿童出版社《故事大王》杂志刊载的《罗布泊戈壁滩上的榆树叶汤》。伴着高亢的军歌，来自青海省西宁市虎台小学五年级的王证宇小朋友声情并茂地讲述了这碗“榆树叶汤”的故事。他和来自上海、重庆、江苏的三位小朋友的故事音频在“一餐一饭有故事”专题大赛中脱颖而出，被“故事大王”微信公众号推送，并在“大王擂台”的公众投票中吸引了近万人参与。

食物这一特殊载体，在我们党的历史中有着浓重的一笔。2021年，《故事大王》在一期合刊中开设专题“一餐一饭有故事”，从孩子们身边常见的“食物”展开，以崭新的视角讲述红色故事。这些或感人、或振奋、或激励人心、或充满智慧的故事，选自国防大学政治学院教授古琳晖所著《粮心》。

敌军严密封锁的井冈山上，红军官兵同吃红米饭、南瓜汤，艰苦奋斗，星星之火终成燎原之势；人迹罕至的茫茫草地，红军战士挖野菜，吃牛皮带，心怀坚定的革命理想信念，绝处逢生；敌强我弱的抗美援朝战场，志愿军将士一把炒面一把雪，忍饥挨饿，以血肉之躯与强敌搏斗到底；戈壁滩上，工程兵战士吃树叶，战风沙，斗严寒，为“两弹一星”基地建设无悔付出……

有时，食物是一个故事的核心，有时，食物是一个故事的线索，通过食物这一载体以小见大地介绍百年党史、传播党的精神，是少年儿童喜闻乐见的呈现方式。

“一餐一饭有故事”专题秉承“一种食物、一个故事”的叙事原则，通过讲述食物背后的红色故事，让小读者从中探寻中国共产党成长进步的铿锵足迹，感悟党从苦难走向辉煌的制胜密码。故事一经刊出，就得到全国各地小读者的热烈响应。除了独立报名的参赛者，还有来自全国的100多家青少年活动机构自发组织小朋友录制故事，选送作品。

“孩子们的声音虽显稚嫩，却铿锵有力，激情澎湃，极具感染力，这不仅是孩子们用心学党史、用心讲党史的一次集中展示，更是孩子们用自己的方式向党的百年华诞献礼。”《故事大王》执行主编姚慧说。

《故事大王》创刊于1983年，以小学中高年级学生为读者，兼及初中一二年级学生。根据孩子们爱看故事、爱讲故事的特点，确立了“能讲能读，有益有趣”的办刊宗旨，很快跃居全国儿童刊物发行量之首。姚慧告诉记者，从1984年起，《故事大王》开始在全国开展少儿讲故事大赛，引导小读者们读好故事，讲好故事，这个传统赛事一直延续至今。最近两年，受疫情影响，刊物在做好少儿讲故事品牌赛事的同时，特别开设“大王擂台”专栏，每月滚动评选一个擂主，与“故事大王”微信公众号同步，实现线上线下联动。

“回顾党的光辉历史，向广大少儿读者讲好红色故事，对《故事大王》来说，是一种纪念，更是一份责任和使命。”姚慧说，“我们不光希望孩子们读红色故事，更鼓励他们来讲。在讲述的过程中，孩子们也成了红色故事的传播者。”

（记者任 鹏、颜维琦）

(责编：李依环、温璐)