原标题：新华全媒+｜寒假迎冬奥，看这些学校为孩子们“准备”了啥？

数九寒天，沈阳市第二十中学里却别有一番“春意”。脚踏冰鞋的孩子们身轻如燕，旋转跳跃，在洁白的冰面上滑出优美的曲线。蓝、白两色的冰球运动员相互追逐，传球、接球、射门，动作一气呵成。花滑、冰球、短道速滑……一场别样的冰雪嘉年华正在上演。

连日来，乘着奥运会的“冬风”，沈阳市多校花样开展各类冰雪活动，让“冷”运动“热”起来，掀起了参与冰雪运动的高潮，也让孩子们在寒假里强健体魄，健康成长。

沈阳市浑南区第九小学的小学生在托管班老师指导下学习滑雪。新华社记者 王莹 摄

这两所学校并不是个例。近年来，沈阳市将冰雪项目纳入中小学教育教学内容，通过体育课程、综合实践活动课程等方式开展冰雪运动，推动越来越多学生走向冰场、雪场。目前，沈阳市已有27所学校被教育部评为“全国青少年校园冰雪运动特色学校”，55所学校被命名为市级冰雪特色学校。全市已有30%以上的中小学生初步掌握了冰上、雪上的基本技能。

“以前我体质差，总是生病，自从学了滑冰和打冰球后，身体素质明显比以前好了许多。而且冰球让我更专注，更注重团结合作。”沈阳铁路第五小学学生陈宇宸说，随着冰雪运动走进校园生活，身边越来越多人了解并喜爱上这类运动。

1月5日，在辽宁省首届青少年冬季运动会上，除适龄专业运动员外，还迎来了省内各市冰雪项目特色学校的在校学生，参赛人数达3000人。

而在沈阳市暨于洪区中小学开展的2021-2022年“迎冬奥上冰雪”活动中，雪合战、冰雪操、定向越野等多样化的冰雪项目吸引了众多学生的参与，他们脚踩冰鞋，你追我赶，在寒风中努力突破自我。

“我们不断给孩子们提供冰雪运动的新平台，就是要磨炼他们的品质，培养不畏严寒的精神，点燃他们参与冰雪运动的热情。”沈阳市教育局体卫艺处处长郭晓峰说，寒假期间，沈阳市还将推动学校开展两项赛事、两项活动。两项赛事是校际冰球比赛和速滑比赛，两项活动是学校自浇冰场和免费上冰场、上雪场活动。“进一步丰富孩子们的寒假生活，让更多的孩子体验冰雪运动的激情与魅力。”郭晓峰说。（记者王莹、武江民）

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