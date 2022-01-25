人民网北京1月25日电 “高校是一个城市的名片，城市又是高校的港湾。当下高校在人才培养、科技创新以及区域深入发展方面的作用日益显著，高校与城市融合发展进入重要时期。”日前，山东财经大学校长赵忠秀在接受人民网专访时说。

赵忠秀表示，高校将研究成果转化后在产业中实现需要城市提供良好的生态环境，以便双方磨合，加速落地见效。其中，打造以科创园为代表的产业园区就是一种成功的机制，城市提供的投资、基金，以及对科研人员创业的社会保障等软件条件也有利于二者的融合。

赵忠秀介绍，“十四五”规划中特别提到了山东作为新旧动能转换试验区的作用。作为地方高校，山东财经大学把握住新旧动能转换这一盘大棋，抓住转换的关键时期这一机遇。以产业转换为例，在升级改造传统产业的同时抓住数字化新趋势，如建设发展金融科技、智能会计、低碳经济、乡村振兴等特色专业，将专业和产业转换紧密结合，使人才培养与产业转换相适应。另外，还建立了专业团队为政府和企业提供支持服务，在发挥高校智库作用上体现着自己的担当。

近年来，山东财经大学积极推进综合改革，不断激发办学活力，主动对标国家的“强基计划”，设立了龙山荣誉学院培养拔尖人才，采取了多种措施推动各种创新型人才的培养；贯彻“三全育人”的理念，以金融学院作为全国“三全育人”试点向全校推广经验；特别注重思政课程的建设，成体系、全覆盖。充分发掘以往办学的特点，在实践创新方面延续已执行十余年的“三千计划”，即每年组织学生团队下基层，一千支团队到农村去、一千支团队到社区去、一千支团队到工厂去。

“扎根祖国大地，从现实中认识国情、发现问题，进而解决问题。这是一项非常重要的实践，也是实践思政的重要内容。”赵忠秀说。（周静圆、实习生李琨）

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