原标题：“双减”后的第一个寒假，如何给孩子“合理配餐”

“今年寒假是‘双减’后的第一个寒假，也是‘依法带娃’实施后的第一个假期，考验家长的时候到了。”有微博网友这样说。

告别了学科类补习的“报班热”，假期作业的“题海战”，不少家长和学生盼来了一个属于自己的假期，但也有了迷茫和不适——“双减”后的第一个假期究竟该如何为孩子合理规划才更有意义？学习、运动、实践、劳动……如何给孩子“合理配餐”才更有营养？记者采访了学生家长和教师。

自主：增强孩子内驱力

“现在作业明显少了，孩子放假心一下子放松下来，没有了足够约束力，在校的好习惯就会减弱。”采访中，宁波北仑区岷山学校部分家长表达了担心：假期孩子白天主要由老人看护，做作业、自主学习时可能并不能很好地进入状态，会不会出现不能按计划完成作业或者正确率低的情况？

“‘双减’对于家长来说，家庭教育责任更重。孩子毕竟今后要面临中考、高考，对他们自主学习能力要求更高，所以我们要利用假期，注重培养孩子的自主学习习惯和自律能力，学会做规划。”岷山学校家长雅娟（化名）说。

“我认为在寒假要有意识地重视孩子的行为习惯养成、体育锻炼和实践活动。良好的行为习惯不是靠几次教育、几个活动就能完成的，需要老师、家长和学生持之以恒来完成，寒假在家也不能松懈。例如引导孩子每天坚持锻炼一小时，通过跑步、跳绳这些体育运动，让孩子不仅锻炼了身体，更增强了意志力。”湖南省祁东县启航学校四年级学生家长陈小花说。

针对家长的焦虑，启航学校德育主任李长春表示，学校会针对学生假期的生活制定一个时间安排建议表，包括学习、运动、阅读、亲子活动等。“班主任也会在放假之前就时间安排与家长进行交接，并在每个项目上做好针对性的建议，例如在家里做力所能及的事、每天定时书写作业、体育锻炼跳绳等。采用打卡的形式，由家长把孩子在家的情况发送给班主任，同时班主任也会详细记录学生们在家的情况，做到家校合作。”

多元：第二课堂有收获

有的孩子需要学习上“补短”，有的则觉得“吃不饱”希望“培优”；有的希望集中时间学一门艺术，培养情操，有的则希望多参加家务劳动……记者注意到，过去整齐划一的寒假作业已经不能满足学生和家长多元的需求。

“基于学生特点和实际，整合家长、老师的建议，我们构想了‘寒假作业超市’的模式，希望以喜闻乐见的形式把学习的选择权和主动权还给孩子。”岷山学校校长李雅芳介绍，作业就如同超市货架上的商品，每件都有对应的价格，根据难易程度会“明码标价”，学生可以根据自己的能力和兴趣自主选择作业内容，经过老师评价即能获得相应的分值。“寒假结束可以核算个人、班级总分值，以此作为评优评先的依据；跟最初的预选分值比对还可以评选‘个人突破奖’，激发每个学生的荣誉感和上进心。”

启航学校家长谭青表示，学校、社区可提供适合孩子们的实践岗位，如资料室、图书室管理员、社区文明宣传员，参与慰问孤寡老人、打扫楼道卫生等。“通过社会实践服务，可以使学生从书本走向生活，从课堂走向社会，让他们得到锻炼的同时，也收获服务居民的成就感和幸福感。”

采访中部分家长也反映，以往假期学校会布置制作类作业，对低年级学生而言实际上多由父母代为完成，希望这类展示卡、册子等“形式主义”作业能够精简，设计出更多真正能提升孩子能力、任务明确可行的作业。

互动：亲子合作更温情

《非暴力沟通》《正面管教》……启航学校教务主任谭宾赞为家长开列了书单。“为了提升科学育儿水平，我们推荐给家长一些教育书籍，鼓励他们要善于学习，不断学习，言传身教，从日常生活中给孩子树立正面榜样。在寒假我们会引导家长加强对孩子的陪伴，如亲子阅读、一同解锁生活新技能等，引导孩子参与到家庭建设中来。”

岷山学校家长文芳（化名）也表示，培养孩子良好的学习习惯，阅读就是最好的方法。“大人和孩子共读一本书，一起讨论，不同视角碰撞，一方面提高了孩子的认知水平，另一方面督促家长掌握新知识。阅读不仅能够提高自我学习的能力，还可以启发学习的内驱力。这比起‘逼迫式’学习，效率更高，学起来也更快乐。父母是孩子最好的老师，假期要多些亲子陪伴，没事和孩子多交流，互相分享趣事，轻松了氛围也增加了生活情趣。”

李长春建议，针对不同家庭父母学历层次、经济条件、忙闲程度的差异，可以设立家庭互助组帮助孩子们完成寒假计划。“我们发现有的家长善于指导学生学业，有些有时间带孩子外出活动，有的能为孩子讲故事，有的能教孩子做手工。如果能利用各个家庭的优势，实现家庭教育之间的互补，对孩子的全面发展必然十分有利。我们发给每个家长一张表格，了解家庭基本状况及希望对方家庭、孩子的条件，为他们牵线搭桥。这样的互助活动，不仅使孩子的生活丰富了，还能培养孩子正确的竞争、合作意识。”

（本报记者 周世祥）

(责编：郝孟佳、薄晨棣)