原标题：职教本科，未来之路怎么走

2021年10月14日，安徽省合肥市肥东县合肥理工学校学生在汽车创新实训中心练习车漆喷枪操作。阮雪枫摄/光明图片

2021年11月25日，河北省邯郸市永年区职教中心的学生正在老师的指导下进行工业机器人实践操作。胡高雷摄/光明图片

此时，已经从高职院校毕业半年多的黄远菲，还在寻求一份合适的工作。求职期间，她深刻感受到，自己与普通高校毕业生的“身份差距”。她说，“这种差距是全方位的，总感觉低人一等”。

此言不虚。一直以来，学位都是掣肘职业教育发展的关键痛点之一。不过，值得庆幸的是，这个问题终于等到了落锤定音的一刻。国务院学位委员会办公室日前印发《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》将职业本科纳入现有学士学位工作体系，按学科门类授予学士学位，学士学位证书格式一致，但在学士学位授权、学位授予标准等方面强化职业教育育人特点，突出职业能力和素养，完善职业本科授予学士学位的质量保障体系，促进职业本科高质量发展。

值得注意的是，《意见》明确，普通本科和职业本科都按照《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》《学士学位授权和授予管理办法》进行学士学位授权、授予、管理和质量监督；在证书效用方面，两者价值等同，在就业、考研、考公等方面具有同样的效力。

纳入学士学位体系后，本科层次职业学校的招生、评价、人才培养方式等方面，将会发生哪些变化？又该注意哪些问题与挑战？

职业教育不再是“断头教育”

“随着新一轮科技革命和产业变革的持续深入，我国对高端应用型人才的技术技能水平和综合素质要求不断提升。在这种背景下，我国正在逐步构建与新兴产业技能禀赋需求适配的现代职业教育体系，提高人才培养的质量标准与规格要求。”在对外经济贸易大学国家对外开放研究院助理研究员薛新龙看来，职业本科纳入现有学士学位工作体系，意味着国家将以更高规格的人才培养要求和质量把控程序，保证本科层次职业教育人才培养目标的落实；同时，也是职业教育作为与区域经济发展紧密关联的类型教育，完善自身管理制度体系、实现高质量发展的重要环节。

天津大学教育学院副院长潘海生则认为，这是我国高质量发展对技术技能人才需要的必然选择。“从制度上讲，职业本科纳入学位体系打通了现代职业教育体系纵向贯通、横向融通的最后障碍，从此职业教育不再是‘断头教育’，中职生和职业专科学生获得了公平升学权利，获得了直接就业以外更多的个人发展的机会，职业教育拥有广阔前景。从定位上讲，职业本科在学士学位授权、学位授予标准等方面突出职业教育特色，突出职业能力和素养，明确了职业本科是与普通本科不同的教育类型，有助于进一步强化职业教育的类型定位，不断提升职业教育适应力，职业教育大有可为。”

含金量的大大提高，是东北师范大学教育学部副教授朱文辉最为看重的一点。“受欢迎程度低、毕业生向上晋升通道窄是职业教育长期存在的问题。将职教本科纳入学位体系能够打破对职业教育的固有偏见，有助于防止职业本科院校的毕业生在就业、升学中被歧视，助力职业本科办出特色与高质量，扭转社会对职业教育低人一等的看法，大大提高职业教育的含金量。”

进行高层次、高起点、高标准统筹规划

不过，需要的注意的是，对于职教本科而言，纳入学士学位体系只是开始。潘海生强调，为了适应新体系，职教本科需要从招生、培养和评价等方面进行高标准的统筹规划。

“在招生制度方面，需要加快建立符合职教本科教育规律、与普通高考等值互认的‘职教高考’制度，完善‘文化素质+职业技能’考试招生办法，探索分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，建立以中职学生为主，吸收普通教育学生和社会人员的开放性职教高考招生模式。”潘海生说。

朱文辉则表示，和专科层次的职业教育相比，职教本科多了对理论性和创新性的要求。和普通本科相比，纳入学位体系后的职业教育多了对实践性和技能性的要求。“这就意味着，我们既要培养学生掌握更加广博的知识体系，能够对一些技术难题给出详细的解释和阐述，也要强调学生掌握坚实的操作性技术，在一些技术难题上给出解决方案。”

潘海生补充道，面向产业高端和高端产业，应注重复合能力和创新能力培养，完善公共基础课和专业基础课，加强专业核心课程模块化建设，强化技术应用和技术创新，强化实践教学管理，培养具有审辨式思维能力、解决复杂问题能力和创新能力的发展型、复合型、创新型高层次技术技能人才。

“评价机制也很重要。”朱文辉指出，职教本科不能依循专科层次职业教育的评价标准，也不能效仿普通本科的评价标准，要紧扣高素质应用型人才培养的目标定位，建立遵循职教本科规律的新的评价标准。评价标准要能够体现对学生运用知识解决具体技术问题能力的要求。

对此潘海生建议，坚持以学生为中心，构建多元主体参与的职业本科教育办学质量外部评价体系，积极探索职教本科专业认证模式，发挥院校自身积极性，探索建立职业本科教学诊断体系，逐步建立自我监督评价和外部评价相辅相成、相互支持的质量评价体系。

避免理论学习和实践应用脱节等问题

职业本科纳入学位体系之后，还要注意哪些问题与挑战？又该如何应对？

注意避免职教本科人才培养标准和模式与普通本科趋同，职业教育失去自身的办学定位特色。薛新龙提醒，“这要求本科层次职业教育学士学位授予单位在制定本单位的学位授予程序和授予标准时，应该突出职业技能人才培养规律，注重完善应用技能素养考核条件和课程体系，建立职业教育学士学位管理和质量保障相关规章制度，避免照搬照抄普通本科学校学士学位授予标准。”

“职教本科所要培养学生的能力层次要求随之上移，所涉及领域的复合性和集成度都大大提高。相应的教材编写、课程设置、教学方式、学生发展等也要有变化。”朱文辉说：“总体而言，要避免理论学习和实践应用可能面临脱节的问题，避免职业素养和工匠精神淡化的问题。只有把理论学习和实践应用紧密衔接，把职业素养和工匠精神与科学技术真正融合，才能培养出高素质技术技能人才。”

“职教本科，关键在于获得社会认可，根本在于办学质量，取决于标准体系的建立、内涵的提升和保障体系的完善。”潘海生指出，应建立职教本科标准体系，遵循职业教育类型属性和技术技能人才的成长规律，抓紧制定职业本科教育的实习实训标准、人才培养质量标准、专业仪器设备装备规范等各项标准，构建适合国情、结构合理的职业本科教育标准体系。

加强职教本科内涵建设也是势在必行。潘海生建议，一方面专业建设不仅要体现“职”，还要体现“高”；不仅要紧紧围绕聚焦高端产业和产业高端、对接新职业，还要进行系统设计，注重与中等职业教育、高职专科教育有机衔接和一体化设计；更要紧紧围绕国家和区域经济社会产业发展重点领域，服务产业新业态、新模式，对接新职业，更要与学校办学特色相契合。另一方面，要积极实践科研与育人相统一的校企合作新样态，积极推进产业学院、企业大学等校企合作新形式，不断创新校企合作育人的途径与方式。

潘海生还建议，要进一步完善职教保障体系。“一方面，不断加大校舍建设和设施设备投入，加强专业化、实体化实习实训基地建设，吸引企业联合建设产业学院和协同创新中心、企业工作室、实验室、创新创业基地、实践基地、校外实习基地等，提升职教本科办学硬件条件。另一方面，加强师资队伍建设，强化教师科研创新能力培养，引导教师主动承担‘立地式’研发任务，着力破解企业生产中的技术难题，将新生产案例、新技术方案、新研发成果转化为教学项目，以科研反哺教学，提升职教本科人才培养质量。”（记者 晋浩天）

(责编：温璐、熊旭)