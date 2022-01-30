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不留死角、严查重处！三部门开展非学科类校外培训收费专项整治

2022年01月30日13:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月30日电 （记者李依环、郝孟佳）今天，记者从教育部获悉，针对当前社会反映强烈的非学科类校外培训机构恶意涨价、违规倾销课时等突出问题，教育部、国家发改委、市场监管总局近日联合印发通知，部署开展非学科类校外培训收费专项整治工作，要求各地立即行动、不留死角、严查重处，坚决整治花样翻新、形式多样侵害人民群众利益的培训收费行为。

通知指出，随着寒假的到来，非学科类培训市场营销急速升温，一些培训机构趁机涨价、倾销课时，制造焦虑，加重了家庭经济负担，在一定程度上对冲了“双减”成效，必须坚持以人民为中心，全面加强非学科校外培训监管，不断巩固深化治理成果。

通知要求，要迅速开展全面排查。将非学科类培训收费排查整治工作作为解决人民群众“急难愁盼”的重要问题，采取有效措施，抓紧推动解决。要突出专项整治重点，包括非学科类培训收费项目与标准、收费公示制度执行、《中小学生校外培训服务合同（示范文本）》使用情况、培训预收费监管等情况。要畅通社会监督渠道，及时核查处理投诉举报，确保把情况摸清，把问题找准，把台账建实，把整改任务列细。

通知强调，必须坚持边摸排边整改，对排查发现的各种问题，明确整改具体事项和时间表，逐一对账销号。对不具备相应资质条件的培训机构，要坚决关停；对不落实培训预收费监管要求的，要严控资金流向，严防“卷钱跑路”等问题发生；对人民群众反映特别强烈、影响比较恶劣的未按规定明码标价、价格欺诈、虚假宣传、诱导消费等问题要坚决查处。要对有关责任人进行严肃问责，及时向社会通报整改情况，形成震慑，提升人民群众对“双减”工作的信心和获得感。

记者了解到，针对社会反映强烈的非学科类校外培训机构恶意涨价、违规倾销课时等突出问题，教育部29日召开全国视频会议，部署非学科类校外培训收费监管工作，要求各地将非学科类校外培训收费排查整治工作作为解决人民群众“急难愁盼”问题的重要内容，坚决防范打着非学科类校外培训的旗号侵害人民群众利益问题。

 

(责编：郝孟佳、秦华)

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