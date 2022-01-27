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劳动教育应既有“劳动”又有“教育”

2022年01月27日08:23 | 来源：光明日报
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原标题：劳动教育应既有“劳动”又有“教育”

近日，浙江省教育厅印发《浙江省大中小学劳动教育实施指南》，同时下发中小学、职业院校和普通高校的劳动教育行动方案。明确劳动教育为必修课，中小学劳动每周不少于1课时，职业院校不少于16学时，本科阶段不少于32学时。

劳动教育的本质，是希望学生们在劳动教育中热爱劳动，并能从中获得启发与启迪。劳动教育的一般作用，就是在教育的过程中学以致用。而且，劳动教育也跟德育、智育、体育、美育紧密相关。通过劳动教育培养孩子们热爱劳动的价值观，就是德育；让孩子们思考劳动的原理与奥秘，改进与提升劳动效率时，劳动教育就成为智育；劳动教育可达到强健体魄、增强体能的作用，就相当于体育；当我们引导孩子们发挥聪明才智去设计关于劳动的美的成果时，劳动教育就是美育。这意味着，劳动教育不是独立、孤立的，而是一门综合性很强的学科。劳动教育是理论联系实际的一个重要环节，必须高度重视，在具体的操作中，就不能敷衍了事，也不能仅仅是为了完成任务，而应该有更加深入的思考，让劳动教育既有“劳动”又有“教育”，而这，才应该是劳动教育的最终落脚点。

（原载于光明网 作者：龙敏飞 摘编：刘朝）

(责编：李依环、温璐)

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