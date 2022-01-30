原标题：新华全媒+|校园里面玩冰雪 寒假托管欢乐多

新华社长春1月29日电 寒假以来，长春、沈阳多地开启冰雪托管，各个学校在校园里制造冰场、雪场，聘请专业教练，为中小学生提供各类冰雪运动课程，让学生们寒假在校园里畅玩冰雪、喜迎冬奥。

数九寒冬，在长春市南关区平泉小学2400平方米的大冰场上，学生们跟滑冰教练学得热火朝天。

长春市第一〇四中学小学部学生在学习滑冰。新华社记者 王帆 摄

长春市第一〇四中学小学部五年级二班学生宋昊轩是首次学习滑冰，三天下来，他已经掌握了基本动作，可以在冰上站立和行走。“放假前，班主任说假期有冰雪托管，我就报名参加了。以往放假只能在家写作业，这次能学滑冰太有趣了。”宋昊轩说。

在现场，记者看到，滑冰场周边搭建了换鞋室，里面为学生准备了滑冰的全套装备，每个学校还有带队教师陪同，保障学生安全。

长春市南关区教育局德体艺卫科科长孙静茹表示，为了给学生们创造参与冰雪运动的条件，南关区教育局在平泉小学浇筑了冰场，全区中小学4-8年级的学生利用寒假参与冰雪托管，为期共30天，每天参与人数为600人左右，寒假参与总人次预计为18000人次。教育局还聘请了7位专业教练指导学生的冰上技巧，使学生在短时间的学习中掌握基本滑冰动作，体验滑冰乐趣。

长春市南关区平泉小学的换鞋室。新华社记者 王帆 摄

此外，长春市其他县区市也为中小学提供了形式多样的冰雪游乐活动。吉林省榆树市在各乡镇中小学浇筑了26块室外冰场，并为学生配备了体育教师及滑冰器材。截至目前，已有超1万人次参与冰雪托管。

在辽宁省沈阳市浑南区第九小学，冰雪活动则是另一番热闹景象。学校的造雪机让雪花飞舞，打雪仗、堆雪人、滚雪球乐趣无穷。两台大型室内滑雪机让学生零距离接触滑雪，700多名参加托管的学生可尽情体验雪上飞翔的乐趣。

沈阳市浑南区第九小学校长侯明飞介绍，学校寒假托管与暑托班相比，增加了单双板滑雪项目，学生在校园就可以上滑雪课。

在沈阳市和平区和平大街第一小学120平方米的室内仿真冰场上，孩子们身着冰球装备，老师为学生讲解技术要点、滑行基本动作等，学生们稍显稚拙的动作为冬季校园增添了生机与活力。

该校组织了以“和乐相伴，多彩寒假”为主题特色的寒假托管服务，80名来自不同年级的学生报名参与。托管班命名为“冰墩墩”班和“雪容融”班，还开展了学唱冬奥歌曲、冰球体验等活动，培养学生冰雪运动的兴趣和技能。

长春市第一〇四中学小学部学生学习滑冰。新华社记者 王帆 摄

这所学校是全国青少年校园冰雪运动特色校。教导主任林宇恒介绍，平时学校冰球训练主要是校队成员参与，不是全体学生都能掌握冰球、速滑等技能。寒假托管时间充裕，对于参加的80余名学生，能做到每天不少于两个小时体育运动。

近年来，沈阳市将冰雪项目纳入中小学教育教学内容，通过体育课程、综合实践活动课程等方式开展冰雪运动，取得显著成效。全市有27所学校被教育部评为“全国青少年校园冰雪运动特色学校”，55所学校被命名为市级冰雪特色学校。目前，全市已有30%以上的中小学生初步掌握了冰上、雪上的基本技能。（记者：李双溪、王帆、王莹、武江民）

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