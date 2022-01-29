“我校坚持服务国家战略，为培养更多具有家国情怀、全球视野的人才贡献力量。”日前，对外经济贸易大学校长夏文斌在接受人民网专访时说。

为深入实施新时代人才强国战略，加强对人才队伍及相关机制体制的建设，夏文斌表示，对外经济贸易大学在人才选拔、人才培养、人才评价以及人才培养四个方面发力。在海内外招聘选拔优秀人才，从一流高校引进人才，并根据情况给予特殊政策；为优秀人才提供制度保障、政策保障、生活保障，例如，针对学校青年老师子女教育问题，建立幼儿园；推进人才评价多元化，对基础学科、外语学科、应用学科等分类评价，以保证评价的科学、客观；建立涉外法治人才试验班、国际组织试验班等人才试验班，为中国的高水平对外开放及全球治理培养人才。

近年来，对外经济贸易大学始终高度重视思政课程建设。夏文斌介绍，学校党委领导班子亲自制定方案并参与思政课的教学；给予思政课老师包括评价体系、职称评定在内的充分保障；发挥学校的学科优势，将商学院、金融学院、外语学院的优秀教师引入思政课堂，壮大思政课程的教师队伍；通过上下联动、内外联动，不断吸引吸收国内外优秀成果并融入学校的教学改革中。

办好高校思政课建设是为党育人、为国育才的重要体现。如何加强高校思政课建设、破解难题？夏文斌认为，可以从加强对思政课教育教学的改革创新、加强“思政课程”与“课程思政”二者联动、加强教师队伍建设三个方面着手。通过打造信息化智慧课堂，让学生在实践当中感受到思政课的价值和功能；通过专业课学习，让学生吸收马克思主义的世界观和方法论。同时，不断地提升教师综合素质，培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；采取内外联动，积极引导党政干部、劳动先进模范、企业领导者等，走进大学的思政课堂，分享实践感受与经验，多方位启发青年学生。

“思政课程是一个大课堂，我们只有把思政课程建设好，才能够真正地为国家培养更多社会主义建设者和接班人。”夏文斌说。

谈到建设高质量教育体系，夏文斌表示，对外经济贸易大学主要在四个方面积极推进服务国家战略和区域战略。一是建立对外开放研究院，承担国家重要项目，推动各省市的经济社会发展；二是主动对标北京市的发展战略，在推动北京自贸区、数字经济发展等方面发挥了重要作用；三是服务于全球治理，为推动世界和平与发展贡献力量；四是积极联动大型的企业、大型的事业部门建立实习基地，引导人才进入到国有企业的重要行业，为国家的经济社会发展培养人才和提供智力支持。（周静圆、实习生李琨）

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