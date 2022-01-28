“作为一所师范大学，主业是培养教师，但所培养的人才不仅限于教师。办学76年来，我们所取得的成就与长期以来坚守的使命是分不开的。”日前，四川师范大学校长汪明义在接受人民网专访时表示，聚焦立德树人根本任务，近年来，学校在服务国家重大需求、引领区域教师教育、促进经济社会发展、传承创新中华文明等方面持续下功夫。

谈到服务国家重大需求这一使命，汪明义表示，以四川师范大学的具体实践为例，一方面，在大学推动人类命运共同体构建方面成立课题组，深入研究人类命运共同体及其五大指标体系；另一方面，将乡村振兴的理念实体化，推动高校与地方合作。如四川师范大学在四川省的14个区县建立乡村振兴学院，与遂宁市共建一千亩校园，为乡村振兴培养人才；以乡村师范学院、乡村治理学院，乡村文旅、乡村康养等全面支撑乡村振兴战略。

在引领区域教师教育方面，汪明义表示，四川师范大学希望打造优秀校长成长的基地、优秀教育教学成果转化的平台、四川和国家教育的高端智库、人民教育家诞生的摇篮，主动担当对整个四川，甚至西南地区师范教育的引领责任。

汪明义认为，高校对社会的服务需经历被动适应、主动满足和积极引领三个阶段。为了更好的服务社会、对社会经济发展起到促进作用，学科要支撑产业，培养的专业人才要为行业服好务。

汪明义介绍，在传承创新中华文明这一方面，四川师范大学设立了教育部人文社会科学重点研究基地四川师范大学巴蜀文化研究中心，建立了中华传统文化学院、孔子学院等，有利于将优秀的中华传统文化向世界传播。

“大学就是系天下苍生，谋世界大同。这是我们高远的追求。”汪明义说。（周静圆、实习生李琨）

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