人民网北京1月27日电 “我们要主动作为、积极作为，坚持立德树人，培养德法兼修的高素质法治人才，在服务国家和地方经济社会发展中，彰显中西部高校的价值。”日前，西南政法大学党委书记樊伟在接受人民网专访时说。

樊伟表示，西南政法大学将在推动中西部高等教育振兴上“担担子”、在落实立德树人根本任务上“扣扣子”、在内涵发展特色发展上“钉钉子”等三个方面发力，推动中西部高等教育高质量发展。

近年来，西南政法大学与时俱进提升办学水平，注重培育人才第一资源、增强科技第一生产力、激发创新第一动力，在服务国家和地方经济社会发展中展现新作为，如成立全面依法治国研究院和建强人权研究院。其中，人权研究院作为国家高端智库培育单位，在服务国家人权战略中发挥了重要作用。积极推动新兴交叉学科发展，在人工智能法学、国家安全学、监察学等方面都实行了较大的改革与创新；建设了法治科技园，将法治和科技有机融合，在服务成渝双城经济圈建设中发挥高校的作用，为国家战略作出贡献。

近日，由人民网发起的高校互联网“大思政课”共建机制在2021人民网大学校长论坛上启动，西南政法大学在首批互联网“大思政课”共建高校的名单上。樊伟介绍，学校十分重视高校思想政治工作的开展，并不断取得新成绩。西南政法大学经济法学院党委在建党百年之际荣获“全国先进基层党组织”称号，新闻传播学院成为全国首批“三全育人”综合改革试点院系。大学生讲课取得了良好成效，受到了社会广泛的赞誉。

在高校思想政治工作的创新和特色方面，樊伟总结为“四个聚焦”，即聚焦政治站位，加强学校基层党组织建设；聚焦理论武装，深入学习党的创新理论；聚焦“三全育人”，推动“十大育人”体系建设；聚焦队伍建设，全面加强师德师风建设。学校坚持抓好“后继有人”这个根本大计，做到因事而化、因时而进、因势而新，不断创新思政工作方式方法，努力培养造就大批堪当时代重任的接班人。（周静圆、实习生李琨）

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